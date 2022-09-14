3 أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول في الجسم بشكل سريع

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الملايين على مستوى العالم من حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، وهي أكبر سبب للنوبات القلبية.

وينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل أساسي عن نظامك الغذائي، لذا فإن تغيير نظامك الغذائي هو أفضل طريقة لتقليل الكوليسترول بسرعة، لذا نستعرض فيما يلي الأطعمة الثلاثة التي تخفض نسبة الكوليسترول لديك، وفقًا لموقع express.

الكوليسترول هو جزيء دهني موجود في مجرى الدم، يتم تصنيعه في الكبد، ولكنه يدخل أيضًا إلى جسمك في الطعام الذي تتناوله، ويقال إن البروتينات الدهنية عالية الكثافة هي "كوليسترول جيد" لأنها تحمل الكوليسترول بعيدًا عن القلب والشرايين، ليتم تطهيره في الكبد.

-البروتينات الدهنية

يعد ارتفاع مستوى البروتينات الدهنية جيدًا بشكل عام، ولكن ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) يعد خطيرًا للغاية.

قالت الدكتورة ديبورا لي، طبيبة الصحة العامة: "البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) هي" كوليسترول ضار "ينقل الكوليسترول إلى القلب والشرايين، حيث يمكن أن تتطور اللويحات الدهنية بعد ذلك.

وأفادت بأن هذه المواد تقوم بمنع تدفق الدم إلى الأنسجة البعيدة عن الانسداد، فارتفاع الكوليسترول الضار هو أمر سيء بشكل عام، وعامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتات الدماغية)، متابعة: "حتى لو كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة قليلاً فقط ، فسيظل ضغط دمك مرتفعاً."

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول يرجع في الغالب إلى عوامل غذائية، إلا أنه يمكن أيضًا أن يكون ناتجًا عن حالات مثل قصور الغدة الدرقية، والسمنة، وتناول الكحول بكثرة، وفقدان الشهية العصبي، وأمراض الكلى المزمنة وغيرها.

يمكن أيضًا أن تتفاقم مستويات الكوليسترول بسبب التدخين، والإفراط في تناول الملح في النظام الغذائي والإفراط في تناول الكحول.

أشارت الدكتورة لي إلى أنه من المرجح أيضًا أن يرتفع مستوى الكوليسترول لديك في وقت لاحق من الحياة، أو إذا كان لديك خلفية من جنوب آسيا أو أفريقية أو كاريبية أو إذا كنت تمر بانقطاع الطمث.

كما ذكرنا، يتم إنتاج الكوليسترول بشكل مستمر في الكبد، ومع ذلك، فأنت تتناول أيضًا الكوليسترول في نظامك الغذائي عن طريق تناول البيض والمحار واللحوم ومنتجات الألبان.

قالت الدكتورة لي: "في العالم الغربي، يميل نظامنا الغذائي إلى احتواء الكوليسترول أكثر من اللازم، وليس القليل جدًا"، مشيرة إلى أن هذه التغييرات الغذائية الثلاثة البسيطة ستساعد على خفض الكوليسترول بسرعة.

-الدهون الصحية

منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية والنقانق والسلامي ومنتجات اللحوم مثل المعجنات والفطائر والبسكويت والكعك والمعجنات والزبدة والقشدة والسمن وشحم الخنزير والجبن وجوز الهند وزيوت النخيل والآيس كريم والشوكولاتة، كل ذلك يرفع نسبة الكوليسترول.

قالت الدكتورة لي: "هذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على أي منها - إنه يعني فقط أجزاء صغيرة من وقت لآخر"، بدلًا من ذلك، يجب أن تتناول دهونًا صحية مثل الدهون غير المشبعة مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة.

أضافت الدكتورة لي: "الدهون الأحادية غير المشبعة تشمل زيت الزيتون والسمسم وزيت بذور اللفت والأفوكادو والمكسرات مثل اللوز والكاجو والبندق."

تشمل الدهون المتعددة غير المشبعة الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل أو السلمون المرقط وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيوت عباد الشمس والكتان واليقطين وبذور السمسم والجوز.

ونصحت باختيار الحليب والزبادي قليل الدسم، وإذا كنت بحاجة إلى صلصة، فتناول صلصة الطماطم بدلاً من ذلك، واذهب إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج، أو الديك الرومي، أو تناول السمك.

وتابعت: "تناول الكثير من الخضار، والعدس، والفول، والحمص، وتناول الفاكهة الطازجة، واستخدم المكسرات والبذور في طبخك."

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