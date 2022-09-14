" الفرح يدق بابهم".. 5 أبراج ستتزوج في نهاية عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الزواج رباط مقدس يربط بين شخصين إلى الأبد، وهناك بعض الأشخاص ينتظرون بفارغ الصبر مقابلة الشخص المناسب.

ووفقا لعلم الفلك والأبراج، نهاية عام 2022 سيكون محظوظًا للبعض فهناك فرصة كبيرة للزواج والشعور بالحب والسعادة، وفقا لموقع " timesofindia".

- القوس:

هناك فرصة كبيرة للزواج هذا العام، إذ ستقابل أخيرًا شخص يجعلك تشعر بالسعادة والحب والرومانسية.

- الدلو:

سيكون هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لمواليد الدلو للزواج والاستقرار مع شخص ما، لذا عليك أن تمنح نفسك القدرة على اختيار الشريك المناسب لك.

- السرطان:

سيكون هذا العام رائعا بالنسبة لك إذا كنت تفكر في الزواج من شخص ما، ستجذبك الطاقة الفلكية نحو الزواج، وتجد الشريك المناسب.

- الميزان:

يمثل هذا العام بالنسبة لمواليد هذا البرج خطوة جيدة لاتخاذ القرار الصحيح للزواج، فسيحالفك الحظ باختيارك للشريك المناسب.

- الحوت:

ستوجه الطاقة القوية أصحاب هذا البرج نحو الزواج، لأنهم سيقابلون شخصًا يضيء حياتهم ويدعمهم كثيرا.

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