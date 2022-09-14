بعد إعلانها الارتباط به.. من هو حبيب كنزي ابنة عمرو دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب عن هوية حبيبها بمناسبة مرور عام على علاقتهما العاطفية، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت كنزي عمرو دياب على صورتها مع حبيبها: "عام واحد"، وعلى الصورة الأخرى، علقت: "أحبك"، وبادلها نفس الاحتفاء بمرور عام على علاقتهما سويًا، ونشر عبر "القصص القصيرة" لحسابه الخاص على "انستجرام" صور لهما، وعلق: "عام سعيد".

وسبق أن نشرت كنزي عمرو دياب صورا لها مع حبيبها في مناسبات سابقة دون أن تشير إلى وجود أي علاقة عاطفية بينهما، حيث شاركت صورة رفقة أصدقائها وكان برفقتها، وعلقت قائلة: "صورة عائلية".

ونستعرض أبرز المعلومات عن حبيب كنزي ابنة عمرو دياب

اسمه لوك بيرسون Luke Pearson

يعمل في مجال عرض الأزياء، بمجموعة (Elite Model Management)

يدرس إدارة الأحداث الدولية في جامعة سري ببريطانيا

يتابعه 3129 شخص على حسابه بموقع انستجرام

من المفترض أن ينهي دراسته الجامعية في 2024

نشر صورة له مع كنزي عمرو دياب في أكتوبر 2021، وعلق: "حبيبتي".