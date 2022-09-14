متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من قلب المأساة يأتي الفرج، وهو ما حدث في مدينة الملك عبدالله الطبية بالسعودية، عندما أنقذ متوفى دماغيًا 5 حالات طبية حرجة تواجه الموت.

ونشرت مدينة الملك عبد الله الطبية بالسعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر"، أن حالة طبية تسمي بـ الموت الدماغي، وهي (توقف الدماغ عن العمل بشكلٍ كامل، مع بقاء الجسم على قيد الحياة عن طريق آلات التنفُّس والأدوية).

وذكرت مدينة الملك عبد الله عبر حسابها على "تويتر"، قائلة إن هذه الحالة المتوفية أنقذت 5 أشخاص من الموت من خلال:

-زراعة الكلى اليمنى لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

- زراعة قلب لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.

- زراعة الكلى اليسرى لمريض يبلغ من العمر 38 عاما.

- زراعة كبد لامرأة تبلغ من العمر 60 عاما.

- زراعة رئة لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا.

وشرح الدكتور عبد الوهاب نوح، استشاري تخدير زراعة أعضاء في مدينة الملك عبد الله الطبية، تفاصيل العملية، في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة.

وقال نوح، إن المريض نُقل بعد تشخيصة بحالة وفاة دماغية وأُخذت موافقة أسرته للحصول على عدد من الأعضاء، بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأضاف: "تم أخذ كليتين وكبد ورئة وقلب، وزرعهم في عدد من المرضى الميؤوس من حالتهم الصحية، مما أدى إلى إنقاذ أرواحهم".

وتابع أنه تم إحضار أعضاء المتوفى للمرضى أصحاب الحالات التي وصفت بأنها ميؤوس منها وزرعت في أجسادهم، ما أدى إلى إنقاذ حياتهم.