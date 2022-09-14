خبير تجميل ينصح بارتداء الباروكة: حل رائع للحفاظ على الشعر ومعالجة التلف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الكثير من الفتيات، ارتداء «الباروكة»، كإجراء تجميلي، إلا أنهن لايعرفن أنها تساهم بشكل كبير في علاج الشعر التالف وتحسينه خاصة إذا كان يتساقط أو حين تقررين عمل كورس علاج كامل للشعر يستغرق شهور لعلاجه ويمنع استخدام الحرارة أو الصبغات، وفي تلك الحالة تصبح الباروكة حلا عمليا رائعا بحسب خبير التجميل أحمد لطفي.

خبير تجميل: الباروكة بتحافظ على الشعر

قال أحمد لطفي، خبير التجميل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الباروكة تحافظ على الشعر، بكل الطرق «وزن وطول» كما أنها تخفي الشعر الأبيض أو إذا كان شكله لا تحبه الفتاة: «البنت أو السيدة بتبقى حاطة عندها باروكة في الدولاب تستخدمها، وفي ناس بتعتمد عليها بشكل كلي وآخرين بشكل جزئي لو عندها مناسبة أو خروجة وعايزة حاجة مختلفة».

أضاف «لطفي»، أنها تخفي الشعر وأن بعض الفتيات تحب اقتناء أشكال وألوان من البواريك المختلفة: «الباروكة بتساعد البنت أن هي متعمليش سيشوار ولا صبغة لو شعرها مستهلك وعايزة تحافظ عليه ميقعش ميقصفش لفترة معينة الباروكة في الحالة دي حل رائع للحفاظ على الشعر».

الباروكة بتعطي مظهر شبابي للشعر

وكشف خبير التجميل، عن خامات وأسعار الباروكة: «عشان متبانش فيك بتكون مصنوعة من تل أمريكي بتبقى أصلية وكأنه شعرها بالظبط، بتبدأ من 14 الف، لكن الباروكة تقفيل مصري بتبقى ضخمة الوزن، وبتبان جدا، الأفضل نختار المتوسطة مش المبالغ فيه وشكلها يكاد يكون طبيعي».

وقال «لطفي»، إن معظم الممثلات يرتدين البواريك ويتعاملن معه شخصيا، ومعظمهن يستخدمن تلك البواريك في الأعمال الدرامية بشكل خاص: «80% منهم بيبلبسوا ومن عندي، بيلبسوا حاجات طبيعية جدا، الناس لو شافتها تتراهن دي شعر ولا باروكة، مش شرط نفس لون شعرها حسب احتياجها واحياج الشخصية وزن وطول ولون لما بتشيلها بتحس انها بتشيل شعرها نفسه».