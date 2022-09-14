استشاري تغذية ينصح بتناول البطاطس المشوية: أحسن من الأرز والمكرونة وتقلل الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطس من الخضروات التي يمكن أن تدخل في عمل الكثير من الأكلات بداية من المحمرة والمسلوقة والبيوريه وحتى صينية البطاطس بالفراخ واللحمة، وتدخل كذلك في عمل الخضار مثل البسلة، ولها كثير من الفوائد بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية.

وقال «حلمي»، إن تناول البطاطس أفضل من الأرز والمكرونة، بحسب أحدث الدراسات والأبحاث، لكن يجب الالتفات إلى نوع البطاطس وبالتأكيد ليست المحمرة ولا البيوريه المليئة بالكريمة، وإنما أنما المشوية أو المسلوقة بقشرها، ولا يوجد فرق تقريبا في الطعم بينهما وإنما الفرق في الفوائد والقيمة الغذائية.

فوائد البطاطس بقشرها

أضاف استشاري التغذية، في تصريح خاص لـ«هن»، أن 50% من ألياف البطاطس موجودة في قشرها بالإضافة إلى البوتاسيوم والفيتامينات الموجودة في القشر، حيث أنها بقشرها ومحتواها الغني من الألياف تشبع أكتر لمدة أطول بسعرات أقل كما تتحكم في هرمون جوعك بشكل أفضل.

أشار إلى أن البطاطس تحافظ على مستويات سكر الدم وتعزز الطاقة وتقلل من فرص تخزين الدهون، ويجب الأخذ في الاعتبار، الإضافات اللي توضع على البطاطس، ولا يفضل طهيها بطريقة صحية ثم إضافة مكونات غير صحية لها لأنها تزيد من سعراتها الحرارية جدا بقيمة غذائية منعدمة، كما أن البطاطس من أفضل مصادر الكربوهيدرات الصحية وتتفوق على الأرز والمكرونة بشرط تناولها بقشرها وتحضيرها بطريقة صحية.