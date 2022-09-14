ارتفاع ضغط الدم يؤذي الكلى.. كيف تتجنب هذه المخاطر الجسيمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة الكلى الألمانية إن ارتفاع ضغط الدم يؤذي الكلى أيضا؛ حيث إنه يؤدي إلى تضيق وتصلب الأوعية الدقيقة في الكلى، ما يُضعف تدفق الدم في الكلى ويُهلك أنسجة الكلى، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة بالقصور الوظيفي للكلى وصولا إلى الفشل الكلوي.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت المؤسسة بمواجهة ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي تناول الفواكه والخضروات الطازجة وشرب السوائل الصحية والإقلال من الملح، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وشرب الخمر، إلى جانب العلاج الدوائي.

ويتعين على مرضى ارتفاع ضغط الدم إجراء فحص للبول بصفة منتظمة لاكتشاف أية مشاكل بالكلى مبكرا.

يُشار إلى أن ضغط الدم يكون مرتفعا إذا كانت قيم القياس أعلى من 120/80 مم زئبق.

جدير بالذكر أن القصور الوظيفي للكلى يؤدي إلى إنتاج هرمونات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل متزايد واحتباس السوائل في الجسم، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر.