الفنانة انتصار: «كل الستات رومانسيات ونفسي ارتبط براجل طيب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة الارتباط بين الرجال والنساء، يجب أن تتوافر فيها صفات كثيرة، من بينها، التفاهم والتسامح والطيبة والاحترام، لتكون ناجحة وتستمر وليعيش الطرفان حياة سعيدة يسودها الحب والهدوء، وهو ما تحدثت عنه الفنانة انتصار خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

انتصار تتحدث عن مواصفات زوجها المستقبلي

قالت انتصار، إن كل السيدات رومانسيات وعاطفيات، رغم قوة بعضهن، وأنهن يتحملن المسئولية كثيرا: «كل الستات رومانسيات وعاطفيات جداً حتى لو أظهروا أنهن قويات».

وأعلنت الفنانة انتصار، عن إمكانية زواجها مرة أخرى قائلة: «أنا ممكن ارتبط تاني، بس لما ألاقي شخص ظروفه تتوافق مع ظروف شغلي، لإن الواحدة حياتها بتتغير، يعني لما تكوني سنجل مش زي لما يبقى معاكي طفلين، وحينما أجد من يناسبني سأخوض التجربة علطول».

وكشفت انتصار، عن مواصفات الرجل الذي تتمنى الارتباط به، مؤكدة أن هم صفة يجب أن تكون متوفرة فيه هي «الطيبة»: «لازم يكون طيب مع الستات وطيب مع أمه وإخواته البنات ويبقى عنده طيبة مش قاسي القلب، الطيبة دي داخل معاها الكرم ومهم جدا يبقى فرفوش وبيحب يسمع أم كلثوم ويقعد في البلكونة وبيحب الفرفشة ومحب للحياة يقولك متيجي نخرج».