شقيقان في بريطانيا يلتقيان للمرة الأولى منذ 70 عاما.. تفرقا بسبب والدهما

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مشهد مؤثر جمع بين شقيقين بريطانيين عند رؤيتهما لبعضهما البعض للمرة الأولى بعد أن تفرقا قرابة الـ70 عامًا، وهو ما أثار تعاطف العديد من المحيطين بهما إلى جانب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك بعد تداول صورهما على نطاق واسع مؤخرًا.

ظروف صعبة للأسرة

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه تم شمل الشقيقين للمرة الأولى منذ ما يقرب من 70 عامًا بعد انفصالهما في الطفولة عندما تم وضع أحدهما للتبني، وهو الذي يدعى جيف نوبس صاحب الـ 79 عامًا، وهو الأصغر بين أربعة أشقاء.

فعندما توفيت والدتهم إثر إصابتها بالسرطان في عام 1945، شعر حينها والدهم الذي يدعى «ألبرت» أنه لا يستطيع تحمل تربية أربعة أبناء، ومن ثم قرر وضع «جيف» الأصغر للتبني، مع احتفاظه بالثلاثة أطفال الآخرين وهم، «تيد» و«باري» و«جون».

وسرعان ما تم تبني «جيف» من قبل زوجين هاجرا إلى أستراليا في عام 1951، وحينها كان يبلغ الطفل سبع سنوات فقط من عمره.

تفاصيل التقاء الشقيقين

وبعد ما يقرب من ثمانية عقود من الانفصال، تم لم شمل «جيف» مع شقيقه الأكبر «تيد» صاحب الـ83 عامًا الذي سافر إلى أستراليا، إذ قال الأخير في تصريحات له: «لقد كانت تجربة رائعة أن ألتقي بـ جيف للمرة الأولى بعد هذه السنوات، لقد كان أمرًا لا يصدق حقًا»، فيما أضاف «جيف»: «لقد كانت تجربة رائعة حقًا».

وخلال الصور ظهر الشقيقان المسنان وهما يعانقان بعضهما البعض بالدموع، أثناء تواجدهما داخل مطار سيدني في أستراليا.