ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في نهاية اليوم؟.. أستاذ تغذية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في نهاية اليوم؟.. سؤال يتردد كثيرا ويبحث عنه عدد من الأشخاص، لمعرفة هل يمكن فعل ذلك أم هناك أضرار على ذلك لأن يأكل البعض وجبات غذائية قبل النوم مباشرة، وهو ما سنرصده لكم في السطور التالية من خلال الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية.

شرح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، عبر «هن»، أن في البداية قبل الرد على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في نهاية اليوم؟، يجب معرفة أن على الشخص تناول ثلاث وجبات في اليوم ويكون بينهم سناكس، حتى يحصل الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في نهاية اليوم؟

وذكر أستاذ علوم الأغذية أن المفترض ألا يتناول الشخص الطعام بعد الساعة 8 مساء: «لو الواحد فضل يأكل لحد نهاية اليوم وقبل النوم طبعا هيبقى في مشاكل للمعدة»، بحسب وصف الحوفي، حيث إنه يحدث أيضا انتفاخ في المعدة وآلام شديدة وعدم ارتياح خلال النوم، والغازات وغيره من الأعراض بخلاف الذهاب إلى الحمام عدة مرات.

أستاذ علوم أغذية: بلاش الأكلات الدسمة في نهاية اليوم

وحذر الحوفي من تناول الوجبات الغذائية الدسمة في نهاية اليوم حتى لا يحدث عسر هضم ومشاكل صحية، ويفضل تناول في العشاء أكلات صحية وسهلة للهضم، ويكون ذلك قبل الساعة 8 مساء: «عشان تدي لنفسك فرصة للمشي وتسهل الحركة الدودية للأمعاء وميبقاش في صعوبة بعملية الهضم، وبكده يتجنب التوتر وكسل عمليات الهضم».