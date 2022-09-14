ماسكات لـ ماء الورد للاستخدام على البشرة: ترطيب وفوائد متعددة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ماسكات ماء الورد مفيدة خلال فصل الشتاء فهي تمتع البشرة بالنضارة والترطيب والصحة المطلوبة خلال أيام الشتاء الجافة، فيما يلي 4 أنواع من الماسكات المناسبة للبشرة الجافة خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك بحسب موقع ستايل كريز المتخصص في لايف ستايل.

ماسك ماء الورد

ملعقة كبيرة ماء ورد نقي

قطن

منشفة

منظف ​​الوجه

مرطب

اغسلي وجهك بمنظف وجه واتركيه حتى يجف.

اغمري قطعة من القطن بـ ماء الورد وربتي بها على وجهك.

اتركها تنشف، بمجرد أن يجف، رطب وجهك.

استخدميه مرتين فى اليوم.

يعد تنظيف وجهك وتوحيد لونه وترطيبه جزءًا أساسيًا من أي روتين للعناية بالبشرة، ويعتبر تونر ماء الورد هذا لطيفًا للغاية على بشرتك، على عكس معظم التونر المتاح، وقد يساعد في التخلص من الأوساخ دون تجفيف بشرتك، ويترك بشرتك تشعر بالانتعاش والرطوبة.

ماء الورد والجلسرين

3 ملاعق كبيرة جلسرين

3 ملاعق كبيرة ماء ورد نقي

ملعقة صغيرة عصير ليمون

زجاجة نظيفة للتخزين

منظف ​​الوجه

منشفة

يُمزج الجلسرين وماء الورد وعصير الليمون ويُسكب المزيج في زجاجة نظيفة حتى يمكن تخزينه في الثلاجة

خذ كمية بحجم عملة معدنية من الخليط وضعها على وجهك ورقبتك.

تأكدي من نظافة يديك أثناء التطبيق.

دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية حتى يتم امتصاص اللوشن بالكامل، كرريها كل ليلة.

خشب الصندل وماء الورد للبشرة الجافة

ملعقة كبيرة مسحوق خشب الصندل

نصف ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

نصف ملعقة صغيرة زيت لوز

ملعقة صغيرة ماء ورد نقي

منظف ​​الوجه

منشفة

اغسلي وجهك بمنظف وجه واتركيه حتى يجف.

اخلطي مسحوق خشب الصندل والزيوت وماء الورد حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي هذا الخليط على وجهك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء البارد واتركيه حتى يجف.

1-2 مرات في الأسبوع.