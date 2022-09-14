انتصار تهاجم أنصار حقوق المرأة: مش عايزين حد يدافع عننا.. ربنا موصي علينا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجمت الفنانة انتصار، أنصار حقوق المرأة، قائلة «أخدنا كل حقوقنا وأنا مش عارفة ليه الدفاع عن المرأة، مش عايزين حد يدافع عننا، وعاوزين حقنا كويس قوي وانتوا اللي بتعملوه بتخربوا الميزان»، مضيفة «إحنا كحقوق إحنا بالقانون واخدين حقنا وبالشرع مذكورين في القرآن وفيه سورة باسمنا ومتوصي علينا 100 مرة في الأحاديث النبوية وواخدين حقنا قوي».

المرأة حصلت على حقها في الشريعة وبالقانون

وأوضحت انتصار خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أنها تعتبر أن المرأة حصلت على حقها في الشريعة وبالقانون، مضيفة: «موضة الستات لازم تاخد حقها دي أوفر قوي وزادت قوي وبقى دمها تقيل ويقولك حق المرأة، ماله حق المرأة».

وتحدثت انتصار عن فترة شبابها ودراستها، لافتة إلى أنها كانت تعمل في محل ملابس أثناء الدراسة «أول مرتب تقاضيته كان في عملي في محل ملابس مكنتش حابة أضيع إجازة الصيف وأروح النادي مع صحباتي لكني قررت أن أكون مكافحة مبكراً وكنت حابة اشتغل وأخد مرتب وكانت ببقى فرحانة بظرف الفلوس واول أجر تقاضيته كان 75 جنيه في الأسبوع».