طريقة آمنة للتحميل على الدراجة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شدد معهد سلامة الدراجات النارية عند التحميل على الدراجة النارية على ضرورة ضبط النوابض الخلفية بشكل أقوى من المعتاد؛ نظرا لأن التحميل على الجزء الخلفي قد ينتج عنه انخفاض هيكل الدراجة بسبب ارتكاز الوزن على الجزء الخلفي.

وأضاف الخبراء الألمان أنه في الغالب يمكن لقائد الدراجة تغيير الضغط ودرجة السحب لعناصر النبض بنفسه أو التوجه إلى مراكز متخصصة عند عدم العلم بكيفية القيام بذلك.

ومن الإجراءات، التي يجب القيام بها أيضا، ضبط ضغط هواء الإطارات على الوزن الأعلى، وذلك حتى لا يتأثر التوجيه وثبات الكبح. ويمكن معرفة القيم الصحيحة لضغط هواء الدراجة عن طريق الأوراق الخاصة بها أو على موقع الشركة.

وبعد التحميل يجب مراقبة شد جنزير نقل الحركة والكشاف الأمامي ودرجة إبهاره للمرور القادم، بعدها يتم تجريب الدراجة قبل الانطلاق في الرحلة للتعرف على الخصائص، التي تغيرت بتغير الوزن والعمل على مواءمتها.

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