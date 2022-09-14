مهرجان العُلا بالسعودية للاستجمام والاسترخاء يعود بتجارب مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تقع العُلا على مفترق طرق الحضارات القديمة، التي امتدت لآلاف السنين، وهي منطقة ذات تراث طبيعي وإنساني غير مسبوق، وتقدم جبال العُلا الساحرة وواحاتها الخضراء مكانا مثاليا للمسافرين للاسترخاء وتعزيز الصحة الذهنية والجسدية والتأمل.

وإحياء لتاريخ العُلا الثري كواحة ثرية للراحة والتعافي، يعود مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء في نسخته الثانية ليكشف عن قوة السكون والتأمل في علاج الروح والجسد؛ حيث سيجتمع مجموعة من أهم المختصين في عالم الاستجمام والعافية على أرض العُلا ليُقدّموا تجربة علاجية متكاملة تعتني بصفاء العقل، وصحة الروح والجسد.

تنطلق فعاليات المهرجان بتاريخ 29 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، إلى جانب العديد من الحفلات الموسيقية الساحرة في قاعة مرايا.

يأتي مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء الأول في سلسلة مهرجانات لحظات العُلا في نسختها الثانية، ويعود في هذا التوقيت مع بدء انخفاض درجات الحرارة وموسم حصد المزارعين لمحاصيلهم. يقدم المهرجان التغيير الإيجابي في نمط الحياة مستخدما التغير الطبيعي في فصول السنة، وذلك بهدف استعادة صحة العقل والجسد.

فايف سنسِس سانكشواري

متخذا مكانه كأبرز وأهم الفعاليات لمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، يعود فايف سنسِس سانكشواري مع تجارب فريدة من نوعها ونشاطات مخصصة للراحة والعافية طوال اليوم تبدأ من شروق الشمس وحتى المساء، مع خيارات متعددة من دروس اليوجا، وورش العمل، وجلسات النقاش، التي يقدّمها أشهر مدرّبو اليوجا ومختصو الجلسات العلاجية من جميع أنحاء العالم. ستستمر فعاليات الملاذ الصحي لمدة 10 أيام؛ حيث سيجتمع المشاركون للتواصل معا والاستفادة من خبرات المدرّبين المختصين في مجالات العافية وصحة الروح والجسد وتحفيز الحواس الخمس.

وفي نسخته الثانية يقدم الملاذ تجارب مستوحاة من الموسيقى والفنون والسكون، وسيتمكن الزوار من استكشاف تجارب استخدام الفن في التعافي والعلاج. يهدف مزيج التجارب إلى تعزيز التواصل الداخلي وإيقاظ التغيير الإيجابي في نمط الحياة.

يقع الملاذ في مكان جديد بالقرب من واحة جبل عكمة مع وصول أسهل للزوار، وسيتم تشغيله من 29 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر.

ساحة تزلج Rocks ‘N Roll AlUla

ستقدم ساحة تزلج Rocks ‘N Roll AlUla تجربة التزلج في ساحة مخصصة لمدرسة قديمة في منطقة "الجِدَيدّة" مع أجواء مليئة بالنشاط والمرح، بالإضافة لسحر الأضواء اللامعة ومؤثرات الفيديو المرئية في الساحة المفتوحة المحاطة بصخور وجبال العلا.

سيعيش زوار ساحة التزلج تجربة الانزلاق حول المسار مع سلسلة متصلة من الألوان اللامعة أثناء استماعهم لقائمة الأغاني الخاصة بهم من خلال سماعات الرأس الشخصية؛ حيث تعزز التجربة حركة الجسم وتسهم في إيقاظ حواس العين لتدارك الألوان المتوهجة.

كما ستقام حفلات ذات طابع خاص خلال عطلات نهاية الأسبوع، وستقدم تأثيرات إضاءة مخصصة وموسيقى موحدة لتنقل المشاركين إلى عالم جديد من إدراك الحواس والمرح.

سيتمكن الزوار من استخدام الزلاجات الخاصة بهم أو استئجارها من مكتب المساعدة، بالإضافة لتوفر شاحنات الطعام داخل الموقع لتقديم تجربة متكاملة للزوار.

الصدفة

الصدفة هي تجربة فنية غامرة للفنانتين نتالي حرب ويمنى سابا؛ تم تنظيمها خصيصا لمهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء. توفر الصدفة تجربة جسدية وروحية متصلة، ولحظة تأمل عميقة للنفس جنبا إلى جنب مع المناظر الطبيعية اللاتقليدية في العُلا.

تقدم التجربة الاستثنائية لمرتاديها إيقاظا حسيا ووعيا شاملا بالوقت. يتمثل العمل الفني في شكل برج بداخله سلم حلزوني وجزئه العلوي عازل للصوت يقدم للزائر تجربة للتعافي بالسكون، مع سماعات تذيع عملا صوتيا فنيا مستوحى من الصحراء والجيولوجيا العتيقة لمنطقة العُلا، وسيكتمل العمل الفني بالوجود الإنساني داخله.

ستقام تجربة الصدفة يوميا، ويمكن زيارتها كتجربة منفردة أو دمجها مع الدروس والبرامج المقدمة في ملاذ فايف سنسِس سانكشواري.

مسار الوادي الخفي

يقدم مسار الوادي الخفي للمشاركين تغييرا متكاملا من تكرار أحداث الحياة اليومية. مستندا على الفوائد الصحية للصمت، سيُطلب من المشاركين إغلاق هواتفهم المحمولة للاستمتاع بسكون المناظر الطبيعية الخلابة في العُلا من المسطحات الرملية الشاسعة إلى الجبال المذهلة والتكوينات الصخرية. كما تعد صحراء العُلا المكان المثالي للتأمل الذاتي والذهن الصافي. سيتم تقديم مأكولات نباتية من الطبيعة كما سيُطلب من المشاركين تجربة لحظة من النوم للشعور بسكون الصحراء.

عرض أضواء طائرات الدرون في الحِجر

سيقام عرض ضوئي لا مثيل له فوق المقابر النبطية الأثرية بالحِجر في ختام فعاليات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء. سيتم تجسيد مشاهد بصرية أسطورية بتقنية ثلاثية الأبعاد وطائرات الدرون ستسافر بالحضور إلى عالم الأساطير الخيالية.

ستقام الفعالية في أمسيات آخر أيام المهرجان من 13 إلى 15 أكتوبر؛ حيث ستضاء السماء المرصعة بالنجوم والبعيدة عن مصادر التلوث الضوئي في عرض عن الحضارات القديمة تم تشكيله بإيحاء من الألوان والحركة والمصدر.

تجربة الجذور العريقة ومهرجان تمور العُلا

تسلط تجربة الجذور العريقة الضوء على أهمية بعض النباتات المحلية في العُلا مثل المورينجا ونخيل التمر وأشجار الحمضيات. سيشارك الزوار ورش عمل تشرح استخدامات هذه النباتات والمستخلصات المصنوعة منها، وستتاح لهم الفرصة لزراعة البذور وتجربة العمل كمزارعين ليوم واحد في إحدى مزارع العُلا.

وأثناء عطلات نهاية الأسبوع، يمكن للزوار زيارة مهرجان العُلا للتمور 2022، الذي يقام في أربع عطلات نهاية أسبوع تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر أيلول/سبتمبر، للاستمتاع بتذوق أنواع التمور المفضلة لديهم والتسوق والاستمتاع بمهرجان الحصاد السنوي المحلي للاحتفال بموسم التمور. أصبح المهرجان تاريخا مهما في تقويم الحصاد السنوي لمزارعي التمور والتجار والذين يحضرون مزاد التمور. هناك أكثر من 2.2 مليون نخلة تنمو في واحات العُلا، وتلعب هذه الفاكهة دورا مهما في تاريخ الزراعة في المنطقة.

ثريا سبا في منتجع هابيتاس العُلا

تم تسمية المركز الصحي في منتجع هابيتاس العلا تيّمنا بنجوم الثريا، التي استخدمها البدو لمعرفة الاتجاهات في الصحراء، ويُقدم لضيوف مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء مجموعة متنوّعة من خدمات العافية والجلسات العلاجية. يقدم ثريا سبا مساحة رحبة لتجارب الاسترخاء مع غرف للعلاج ومركز للياقة البدنية ومساحة خارجية للتأمل وغرف لليوجا. ستتوفر أنشطة ثريا سبا للحجز خلال مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء.

حفلات قاعة المرايا، تجارب الطعام والمزيد

تعود الحفلات لمبنى مرايا الشهير بالعلا احتفالا ببدء أجندة فعاليات لحظات العلا. ستقام أربع حفلات خلال فترة مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، تبدأ بحفلة الفرقة العالمية وست لايف، والذين سيقدمون حفلا لأول مرة في المملكة يوم 28 سبتمبر ككجزء من جولتهم العالمية Wild Dreams Tour، تليها ثلاث حفلات لنجوم لامعين أخرين سيتم الإعلان عنهم قريبا.

كما يمكن لزوار المهرجان التمتع بجولات المواقع الأثرية بالعلا والمفتوحة على مدار العام، في مواقع الحِجر ودادان وجبل عكمة و بلدة العلا القديمة مع توفر إختيارات الجولات العامة أو جولات سيارات اللاندروفر القديمة.

كما سيتم تقديم المزيد من خيارات الطعام الجديدة هذا الشتاء بالإضافة لعودة أهم المطاعم للعلا مثل مطعم مرايا سوشل الشهير على سطح مرايا وعودة مطعم اوكتو على حرة عويرض والمطل على كامل وادي العلا.

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