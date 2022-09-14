أهمية الرياضة في مرحلة انقطاع الطمث .. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجامعة الرياضية الألمانية إن الرياضة تتمتع بأهمية كبيرة للمرأة في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس)؛ حيث إنها تعمل على تقوية العظام، ومن ثم تقي من هشاشة العظام، التي تهاجم المرأة في هذه المرحلة بسبب نقص هرمون الاستروجين.

وأضافت الجامعة أن ممارسة الرياضة تساعد أيضا على ضبط التوازن الحراري للجسم، مما يسهم في مواجهة ما يعرف "بالهبّات الساخنة" – ارتفاع درجة حرارة الجسم - ونوبات التعرق الشديدة الناجمة عن نقص هرمون الاستروجين.

كما تعمل الرياضة على تحسين سريان الدم في الأوعية الدموية، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية، فضلا عن الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الرياضة على الحد من خطر الإصابة بالاكتئاب من خلال تحفيز إفراز هرمون السيروتونين المعروف باسم "هرمون السعادة".

وللاستفادة من هذه الفوائد الجمّة، ينبغي ممارسة الرياضة باعتدال بمعدل 5 مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة في المرة. كما أنه من الأفضل الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

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