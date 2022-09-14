فوائد مذهلة لاستخدام الورقة والقلم في الكتابة بدلا من الهاتف واللاب توب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يستخدم الجميع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب في الكتابة عليهم وتسجيل مدوناتهم الصغيرة، ونادرا ما يحمل الشخص ورقة وقلما، طالما لا يدرس في المدرسة أو الجامعة، ولكن هل تعلم أن الورقة والقلم لهما الكثير من الفوائد.

مصطفى خليفة، استشاري تطوير الأعمال، شرح، في تصريحات لـ«هن»، أن هناك فوائد للكتابة على الورقة واستخدام القلم، وبدأ الإنسان يفقدها في ظل التطور التكنولوجي واستعمال الأجهزة بدلا من ذلك.

فوائد الكتابة على الورق

- سرعة التعلم فعندما يكتب الشخص باليد يكون صعب نسيان ذلك كون العقل يتذكر الخطوط والأشكال عند كتابتها.

- الكتابة على الورق تعمل على تنشيط العقل لأنها تستلزم تحريك العضلات بشكل معين والتفكير بدون الاعتماد على أداة أخرى مثل العمليات الحسابية.

- تؤدي إلى تنمية مهارات الكتابة، ستجد الخط في تحسن والقدرة على الكتابة بشكل أفضل.

استشاري تطوير الأعمال: امسك القلم وشخبط على الورق

- من أهم الفوائد أنها تعمل على تنمية الابتكار خاصة مع «الشخبطة» لأنها تجعل الشخص يشعر أنه حر لا شيء يسيطر عليه، بدون قيود يمكن الكتابة أو الرسم في أي مكان بالورقة وخروج ما في الداخل ويجعلك تستطيع التفكير بشكل أفضل.

- الكتابة على الورق تجعلك تستطيع الشرح للمحيطين بشكل أفضل وتسهيل الأمر بسبب أنك عملت على بناء المعلومة بشكل تدريجي.

- تساعد الكتابة على الورقة في التركيز وتجعلك غير مشتت وخاصة لا تعيد ما تكتبه مثل سهولة الأجهزة الذكية يمكن مسح والكتابة عدة مرات.