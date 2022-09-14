انتصار: أنا نكدية في البيت وبمجرد خروجي تلاقي الضحك كله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة انتصار أنها تفضل تصنيفها كممثلة كوميدية، مضيفة: «الناس فاكرة أن الكوميدي بس بيضحك الناس، وبيقول إفيهات على المسرح، رغم أن الممثل المصنف ككوميدي دوره مهم جداً، ويعني أنه خلص كل شيء في التمثيل وبقى عنده موهبة كمان يضحك الناس ودي صفة وتخصص مش موجود كتير في العالم»، مضيفة: «أنا ممثلة متزنة ومالية مركزي بروح أضحك وبعدين أرجع أكمل تمثيل».

عندي حتة نكدية كده موجودة بس مش قدام الناس

تحدثت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، عن الممثل الكوميدي مضيفة «الممثل الكوميدي نكدي أوي ويعجبك في النكد وفي نفس الوقت يسخر من أحزانه ويضحك عليها»، ووصفت نفسها بأنها نكدية «أيوة عندي حتة نكدية كده موجودة بس مش قدام الناس في البيت بس لكن بمجرد خروجي من البيت هتلاقي الضحك كله».

نكدي بيطلع لما بلاقي المواعيد دخلت في بعضيها

وكشفت انتصار عن الأوقات التي تصبح فيها «نكدية»، مضيفة «لما بكون مزنوقة وعندي مواعيد تصوير وغيره بالإضافة لالتزامات البيت فأنا هنا بلعب دور الأم والممثلة ومديرة أعمال نفسي، وبروح أدفع مصروفات المدرسة وأحضر اجتماعات أولياء الأمور في البيت وبروح السوق».

وتابعت انتصار: «نكدي بيطلع لما بلاقي المواعيد دخلت في بعضيها تصوير وشغل مع مواعيد المدرسة والمذاكرة صحيح الولاد كبروا بس في ساعات بيبقوا مش عاوزين يصحوا للمدرسة أو يقفلوا التليفون أو مخلصين الواي فاي في البيت وغيرها أو مش عاوزين يروحوا التمرين».