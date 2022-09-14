«ست البيت بتقضي فيه أغلب وقتها».. اعرفي طرق اختيار وتصميم مطبخك بشكل مثالي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نحتار دائماً في كيفية تنظيم مطبخنا وتجهيزه، فالمطبخ من الأركان المهمة في منزل كل سيدة لأنها تقضي أغلب وقتها فيه، فمن المهم أن يكون مريحا لها نفسياً، فالاهتمام بأثاثه وتنظيمه من الأشياء المهمة، نوضح لك طرقا لتنظيم مطبخك بطريقة بسيطة يكشفها مهندس الديكور أبانوب سامي لـ«هن».

وزن مثلث الحركة للمطبخ بين حركة وتخزين ومطبخ، أولى الخطوات التي يجب أن تتبعيها عند تنظيم مطبخك، مراعاة المقاسات لمطبخك، وكذلك اختيار الأدوات الكهربائية حسب مساحة المطبخ، وأن تكون «الخلوص» حولها بين الـ10 لـ15 سم، ويجب أن يكون خشبا طبيعيا ويمكن دهانه بدهانات مضادة للرطوبة.

خذي في الاعتبار أن يكون الرخام مستوردا أو صناعيا، من المهم أن تكون المطبقية فوق حوض الغسيل، ووجود ترولي حامل للزيت في ركن جانبي، مع وجود العجلة الدوارة في كورنر داخل المطبخ، ويجب مراعاة مكان الشفاط ومواسير الغاز.

فرش المطبخ الضيق

يفضل قبل فرشك لمطبخك الضيق رسمه 3D قبل التنفيذ؛ لتحديد إذا كان مريحا أم لا، يجب أن تكون ألوانه فاتحة ليعطي إحساسًا بالوسع، ويفضل أن تكون الوحدة العلوية للمطبخ دورين مع وجود أدرفة زجاج لتعطي مظهرا جماليا، أما البوتجاز من المفضل أن يكون 4 شعلة بدلاً من 5، وكذلك الثلاجة من المفضل أن تكون صغيرة، حتى يكون مثلث الحركة متناسقا يمكنك الاستغناء عن غسالة الأطباق.

فرش المطبخ الواسع

يعطي المطبخ الواسع الراحة في فرشه وتنظيمه، فيمكنك اختيار لون المطبخ المفضل لكِ بدون قيود، لا مانع أن تكون الأجهزة الكهربائية ضخمة، كما يعطيك المساحة لوجود غسالة الأطباق ومنشف الملابس، كما يمكنك أن تضعي فيه وحدات أكبر لدولاب التخزين، كما يعطيك الفرصة في أن يكون لديك دولاب لأدوات التنظيف.