التقشير مفتاح جمال البشرة.. حالة وحيدة تمنع استخدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور كريستوف ليبيش إن التقشير يعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة من ناحية، وتنشيط سريان الدم من ناحية أخرى، ما يمنح البشرة مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.

وأكد طبيب الأمراض الجلدية الألماني، ضرورة اختيار مستحضر التقشير المناسب لنوع البشرة؛ نظرا لأن كل نوع بشرة له احتياجات ومتطلبات مختلفة.

وأضاف ليبيش أن التقشير لا يعد مناسبا للبشرة الحساسة للغاية، التي تعاني تحت وطأة البثور النشطة؛ حيث قد يؤدي استخدام مستحضرات التقشير في هذه الحالة إلى تفاقم البثور وتكوّن الندبات.

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