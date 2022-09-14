9 علامات لسرطان الثدي على كل امرأة معرفتها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

جميع النساء معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي، ويزداد الخطر مع تقدم العمر، ويمكن أن يساعد معرفة أعراض هذا المرض الخطيرة في اكتشاف المشاكل مبكرًا، وحينها تكون فرص العلاج أكبر.

وقالت الدكتورة إستر دوبروفسكي، جراح الثدي في مركز هيوستن ميثوديست للسرطان بالولايات المتحدة: "أنتِ خط الدفاع الأول، وهذا هو السبب الرئيسي في أهمية معرفتك بثدييك بشكل طبيعي وإعلام طبيبك إذا كان هناك شيء يبدو غير عادي".

هناك 9 علامات لسرطان الثدي يجب أن تعرفها كل امرأة، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1- الكتل:

هي العلامة الأولى و الأكثر وضوحًا، حيث يمكن أن يكون التكتل صلبًا أو ناعمًا أو ثابتًا أو حتى متحركًا، لكن أي شئ لا تشعري بأنه على مايرام بثديك يجب فحصه فورًا.

2- الألم:

يمكن أن يتألم ثديك أو يلين بسبب حمالة الصدر الخاطئة، أو حتى عندما تقترب الدورة الشهرية، ولكن إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين، فقومي بإجراء فحص.

3- عروق مرئية:

إذا بدأتي فجأة في ملاحظة أوردة بارزة، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الثدي.

4- إفرازات من الحلمات:

إذا لم تُرضعي وخرج شئ من حلماتك، فهذا إنذار على إصابتك بسرطان الثدي.

5- احمرار:

إذا كنتِ تعانين من احمرار بسبب الدفء، فيجب عليكِ زيارة طبيب أمراض نساء.

6- تقشير الجلد:

إذا ظهرت فجأة علامات تقشير لجلد بشرتك، فقد يكون ذلك بسبب السرطان.

7- الحلمة المقلوبة:

إذا كان الورم عالقًا في الجزء الخلفي من الحلمة، فقد يقلب الحلمتين، لذا يجب عليكي زيارة طبيبك الخاص فور ملاحظة ذلك الأمر.

8- تورم الغدد الليمفاوية:

لا تدرك الكثير من النساء أن سرطان الثدي يمكن أن يظهر في شكل تضخم في الغدد الليمفاوية أيضًا.

9- تغير حجم الثدي:

إذا لاحظتي تغيرًا مفاجئًا في حجم الثدي فقد يعني ذلك أنكِ مصابة بسرطان الثدي.

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