6 أعراض تشير إلى إصابة طفلك بمرض التوحد.. «خلي بالك من تربية ابنك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور فادي صفوت، أخصائي نفسي، إن مرض التوحد يحدث نتيجة خلل في النمو العصبي للمخ، وعلى الرغم من انتشار مرض التوحد على مستوى العالم، وإصابة عدد كبير من الأطفال به، فلا توجد إجابة مؤكدة حول سبب الإصابة بالتوحد، إلا أن مجموعة من الدراسات أثبتت بعض الأمور التي قد تكون سببا في الإصابة بالتوحد منها «خلل في الجينات، عامل وراثي، مشكلة في تكوين الدماغ والنمو العصبي للطفل».

تأخر الكلام والتحدث بطريقة صعبة

أوضح خلال تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر إصابة الطفل بمرض التوحد، منها: «تأخر الكلام والتحدث بطريقة صعبة مع تكرار نفس الكلمة في الجملة الواحدة، عدم القدرة على التعامل مع الآخرين بطريقة مباشرة، قصور شديد في العلاقات الاجتماعية، وضعف الانتباه».

التعايش مع أطفال من نفس السن

وأشار إلى أن أعراض مرض التوحد لا تكون متشابهة لدى جميع الأطفال بل نسبية، ومختلفة من طفل إلى آخر، وغالبا ما تظهر هذه الأعراض عند الرضاعة، أو عندما يبلغ الطفل السنة ونصف، مؤكدا وجود أدوية لعلاج التوحد، إذ تعمل على ضبط أداء الخلايا العصبية داخل المخ، ومن ثم تساعد على التخفيف من حدة المرض.

ونوه بضرورة إظهار الاهتمام والحب والتقبل لمريض التوحد، ومساعدة الطفل على التعايش مع أطفال من نفس السن، وضرورة عرضه على طبيب متخصص من أجل وصف العلاج والطريقة المناسبة للتعامل مع الطفل.