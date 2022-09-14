الامارات | مسلسلا «ساكسشن» و«تيد لاسو» يفوزان بأبرز جوائز «إيمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد مسلسل «تيد لاسو» مجدداً على جائزة «إيمي» لأفضل مسلسل كوميدي، خلال الحفل الـ74 لجوائز «إيمي»، الذي نظم أول من أمس، ويكرم أفضل الأعمال التلفزيونية.

كما حصل بطل المسلسل جيسون سوديكس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مسلسل «ساكسشن» (الخلافة) حاز جائزة أفضل مسلسل درامي.

وحاز الممثل ماثيو ماكفادين جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في المسلسل.

وفازت الممثلة زيندايا بجائزة أفضل ممثلة رئيسة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل «يوفوريا» (نشوة).

ويعد هذا ثاني فوز لزيندايا (26 عاماً) بالجائزة نفسها عن دورها في المسلسل، إذ حصلت لأول مرة على الجائزة عام 2020.

وفاز الممثل الكوري الجنوبي لي جونج جاي، بطل مسلسل «لعبة الحبار» بجائزة أفضل ممثل رئيس في مسلسل درامي.

ويعد «لي» أول ممثل يمثل بلغة غير إنجليزية وكوري جنوبي يفوز بجائزة «إيمي».

وحازت الممثلة أماندا سيفريد (36 عاماً) جائزة أفضل ممثلة رئيسة في مسلسل قصير أو فيلم قصير عند دورها في مسلسل «ذا دروبوت».

وفازت بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل درامي جوليا غارنر عن دورها في «اوزارك».