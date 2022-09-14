الامارات | دعوة من بيل غيتس

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شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة من بيل غيتس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الملياردير الأميركي بيل غيتس: «إن مطالبة العالم بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في الدول الفقيرة باتت تمثل تحدياً مع استمرار معاناة معظم الدول من تبعات (كوفيد-19) وارتفاع تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا»، مشيراً إلى أن العالم الآن يواجه «معضلة» تتمثل في إمكانية انخفاض تمويل معالجة أمراض مُعدية.
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