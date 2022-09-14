الامارات | رحيل ويليام كلاين

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل ويليام كلاين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي في باريس عن عمر يناهز 96 عاماً المصور الأميركي ويليام كلاين، الذي برز في مجال تصوير الأزياء والمدن. وأحدث كلاين الذي توفي مساء السبت الماضي، ثورة في التصوير الفوتوغرافي بلقطاته المتميزة بحيوية تعكس حمى المدن وعنفها، وبرز كذلك في عالمَي الأزياء والسينما خلال مسيرته الطويلة.
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