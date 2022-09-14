الامارات | التقشير مفتاح جمال البشرة.. لكن بشروط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ التقشير بمثابة مفتاح جمال للبشرة؛ إذ يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة من ناحية، وتنشيط سريان الدم من ناحية أخرى، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية؛ حسب طبيب الأمراض الجلدية الألماني الدكتور كريستوف ليبيش، الذي شدد على ضرورة اختيار مستحضر التقشير المناسب لنوع البشرة؛ لأن كل بشرة لها احتياجات ومتطلبات مختلفة. وأضاف أن التقشير لا يُعد مناسباً للبشرة الحساسة للغاية، التي تعاني تحت وطأة البثور النشطة؛ إذ قد يؤدي استخدام مستحضرات التقشير في هذه الحالة إلى تفاقم البثور وتكوّن الندبات.