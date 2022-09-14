الامارات | «رسالة سلام» في مهرجان سماع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الأسبوع المقبل في القاهرة الدورة الـ15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، بمشاركة نحو 30 فرقة من داخل مصر وخارجها، من بينها كندا والهند «ضيفتا الشرف». وستنطلق الدورة الجديدة السبت المقبل، وتستمر حتى 24 الجاري تحت شعار «رسالة سلام».