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الامارات | «رسالة سلام» في مهرجان سماع

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القاهرة - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الأسبوع المقبل في القاهرة الدورة الـ15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، بمشاركة نحو 30 فرقة من داخل مصر وخارجها، من بينها كندا والهند «ضيفتا الشرف». وستنطلق الدورة الجديدة السبت المقبل، وتستمر حتى 24 الجاري تحت شعار «رسالة سلام».

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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