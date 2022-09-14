الامارات | نصيحة خبراء تصفيف: اختاري جيداً الشامبو المناسب لشعرك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الرابطة المركزية لمصفّفي الشعر الألمان أهمية استعمال الشامبو المناسب للشعر؛ محذرة من أن استعمال شامبو لا يفي باحتياجات ومتطلبات كل شعر على حدة قد يتسبب في فقدانه للمعانه وبريقه، علاوة على جفاف فروة الرأس.

وأضافت أن لكل شعر شامبو يناسبه، فالشعر الرقيق يحتاج إلى شامبو يحتوي على مواد عناية خفيفة مثل خلاصة الخيزران؛ إذ تعمل هذه المادة على تقوية الشعر من دون إثقال كاهله.

ويحتاج الشعر الجاف إلى شامبو غني بالمواد المرطبة، مثل البانثينول والمواد المقوية والمغذية كالكيراتين وفيتامين B5، بينما يحتاج الشعر الدهني إلى شامبو يحتوي على خلاصة نبات القراص، التي تساعد على التخلص من الدهون.

أما الشعر الأجعد، الذي يستعصي على التمشيط، فيمكن ترويضه باستعمال شامبو يحتوي على بروتين الحليب أو بروتين القمح.

وشددت الرابطة على ضرورة شطف الشعر جيداً لمدة لا تقل عن 30 ثانية للتخلص من أي بقايا للشامبو يمكن أن تتسبب في إجهاد الشعر.