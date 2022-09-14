الامارات | جراحة لنجمة إيطالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيبت الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا (95 عاماً) المرشحة للانتخابات التشريعية المقررة في 25 الجاري، بكسر في عظم الفخذ جرّاء سقوطها، وأجريت لها عملية جراحية ناجحة في روما، أول من أمس. وسقطت الممثلة التي اكتسبت شهرتها بعد فيلم «فانفان لا توليب» عام 1952 في منزلها بروما ما استدعى إدخالها المستشفى.