الامارات | وداعاً غودار.. العرّاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إن المخرج السينمائي جان لوك غودار، توفي أمس عن عمر ناهز 91 عاماً. وغودار هو عرّاب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا، والذي أدى اقتحامه لموضوعات محظورة، واستخدامه لقوالب روائية جديدة إلى ثورة في مؤسسة صناعة الأفلام، وظل يلهم مخرجين متمردين حتى بعد عقود من ذروة نشاطه في الستينات.