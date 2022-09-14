الامارات | «سوني ميوزيك» تغادر روسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني ميوزيك» تغادر روسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت «سوني ميوزيك» من روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا. وقالت شركة التسجيلات الموسيقية التابعة لـ«سوني كورب»، بيان: «مع استمرار الحرب في إحداث تأثير إنساني مدمر في أوكرانيا، واستمرار زيادة العقوبات على روسيا، لم يعدّ بإمكاننا الحفاظ على وجود في روسيا». ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
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