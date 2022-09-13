خبير تغذية يوضح كيفية اتباع نظام «العجز في السعرات».. نتائج فعالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اتباع نظام غذائي محدد للحصول على لياقة بدنية عالية والتمتع بحالة صحية جيدة، أمر يرغب به الكثير من أصحاب الوزن الزائد والسِمنة، إذ تتعدد الأنظمة الغذائية بأنواعها، ويختلف كل منهما عن الآخر في كيفية تناول المواد الغذائية، وكذلك تحديدها وترتيب الوجبات اليومية للشخص.

طبيب تغذية يكشف عن نظام غذائي جديد

ومؤخرًا، كشف أحد خبراء التغذية، خلال استضافته مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، عن نظام غذائي جديد يمكن لأصحاب الوزن الزائد اتباعه، ويحصلون على نتائج ملحوظة وفعالة في فقدان الوزن.

وقال خبير التغذية إن هذا النظام الغذائي يُعرف باسم «العجز في السعرات»، وهو ما يجرى الاعتماد خلاله على تناول السعرات الحرارية ولكن بكميات قليلة.

كيفية اتباع نظام «العجز في السعرات»

وحسب حديث خبير التغذية فإن هذا النظام الغذائي يعتمد على حساب الأرقام الخاصة للشخص، والتي تتمثل في الوزن، والطول، والسن، ومن ثم حسابهم بطريقة معينة، يتم من خلالها الكشف عن معدل الحرق خلال اليوم الواحد، ومن ثم حساب السعرات الحرارية التي يجب حصوله عليها بشكل يومي «الرقم اللي بيطلع بنخصم منه 500، والمجموع المتبقي بيكون هو ده نسبة السعرات اللي محتاجها الشخص، عشان كده بيتم تسمية النظام بهذا الاسم».