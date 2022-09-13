منها الغرغرة.. أخطاء لا ترتكبها في علاج التهاب الحلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

مع دخول فصل الخريف، تنشط الأمراض الموسمية مع تغيير الفصول وانخفاض درجات الحرارة، وغالبا ما يعاني المرضى بالحكة المستمرة الناتجة عن التهاب الحلق.

وعادة ما يكون التهاب الحلق أول إشارة يرسلها أجسامنا كرد فعل للعدوى التي دخلت أجسامنا.

وهناك أخطاء يرتكبها الكثيرون في علاج التهاب الحلق، ولعل منها إجراء الغرغرة للحلق بشكل يومي، وفق ما ذكرت الطبيبة الروسية يكاتيرينا بوغدانوفا، أخصائية طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

وقالت: "الغشاء المخاطي لتجويف الفم، هو في الواقع نظام بيئي فريد، حيث يتكون من مليارات البكتيريا، التي هي آلية الدفاع الأساسية، وهي عبارة عن غشاء حيوي رقيق" فعند غرغرة الحلق بمواد مطهرة، يمكن بسهولة غسل هذا الغشاء، ما يؤدي إلى جفاف الغشاء المخاطي لتجويف الفم، وهذا يعني أننا نصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأضافت: الخطأ الآخر هو محاولة المريض إزالة حصى اللوزتين، هذه العملية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، لذلك يجب مراجعة طبيب أخصائي يشخص سببها، حيث عندما يكون هناك التهاب بسيط في اللوزتين يمكن أن يحول المريض إلى علاجها باستخدام أشعة الليزر، حيث تتوسع الفجوات في اللوزتين ما يسهل إزالة هذه الحصى، وتعالج اللوزتين باشعة الليزر التي تتوغل إلى عمق 3-5 ملم، ما يؤدي إلى تعقيم اللوزتين".

والخطأ الآخر هو تجاهل الشخير، فإذا لم ننتبه إليه، فقد تحصل مضاعفات مثل حبس التنفس أثناء النوم، كما لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم بسبب الشخير، ولا يحصل على الكمية اللازمة من الأكسجين، ما يؤدي إلى السمنة وارتفاع مستوى السكر في الدم وضعف الانتصاب، حيث يمكن للأطباء في الوقت الحاضر علاج الشخير وفقا للحالة باستخدام الليزر وتحت التخدير.

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