شهيرة ورخيصة.. هذه الفاكهة تحميك من الصداع والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

من المعروف أن الفواكه لها فوائد عديدة بشكل عام على صحة الفرد، عند تناولها باعتدال، لكن بعضها لها مميزات فريدة تميزها عن غيرها.

والحديث هنا عن ثمرة الكمثرى، التي يفضل تناولها عديد الأشخاص، نظرا لمذاقها الرائع واللذيذ، ولكن هل تعلم فوائدها؟

محاربة الصداع

نظرا لاحتواء الكمثرى على فيتامينات ومعادن صحية، فهي تساعد على تقليل أعراض الصداع، وفقا لموقع "webmd".

تجنب السرطان

تساعد الكمثرى على تجنب الإصابة بسرطان القولون وسرطان الثدي، وكذلك سرطان الأمعاء.

الحماية من السكتة الدماغية

تعمل الكمثرى على التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تقوية المناعة

الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة، وتحديدا فيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك.

الصحة الجنسية للرجال

تعتبر الكمثرى فاكهة مثالية للصحة الجنسية عند الرجال، حيث تقاوم الكوليسترول وتعمل على جريان الدم بصورة طبيعية داخل الشرايين.

إنقاص الوزن

الكمثرى من أهم الفواكه التي يتم الاعتماد عليها في أنظمة الريجيم، كونها تحتوي على نسب عالية من الألياف تساعد الجسم على التغذية وتمنح الإحساس بالشبع.

صحة القلب

الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة القوية، مثل البروسيانيدين والكيرسيتين، التي يمكن أن تعزز صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدم والكوليسترول.

تحذير مهم

مع كل هذه الفوائد، لا ينصح مرضى السكري ومن يعاني من قرحة المعدة بتناول الكمثرى، لأنها تحتوي على ألياف غذائية خشنة، لذلك يجب تناولها باعتدال، لأن الإفراط يسبب الإسهال.

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