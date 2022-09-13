لربات المنازل .. أيهما أفضل الغسالة الفول أوتوماتيك أم الهاف أوتوماتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - سؤال عادة ما يتردد في أذهان ربات المنزل، عندما يكن بصدد شراء غسالة جديدة، فالبعض لا يعلمن الفرق بين الغسالة الفول أتوماتيك، والغسالة الهاف أتوماتيك، وأي منهما يناسب احتياجاتها، وميزانيتها، في هذا التقرير يقدم لكِ الخليج 365 مقارنة كاملة بين أفضل غسالتين هاف أتوماتيك، وفول أتوماتيك.

غسالة نصف أتوماتيك بمحركين من تورنيدو

الغسالة تجمع بين التصميم الأنيق والسعة الكبيرة التي تبحث عنها كل سيدة، وتعمل بقدرة كبير ة علي التنظيف العميق للملابس، كما أنها مزودة بعدد من التقنيات مثل الطرد المركز ومدخل للتجفيف، وهنا نسرد لك مميزات وعيوب غسالة "تورنيدو هاف اتوماتيك" وهل حقًا تستحق أن تكون من القطع الأساسية في منزلك أم لا.

المواصفات العامة ومميزات الغسالة :-

- سعة كبيرة تناسب العائلات .

- شكل أنيق وتصميم عصري.

- لوحة تحكم مضادة للماء لحماية المستهلك للتعرض للصعقات الكهربائية.

- تأتي بحوضين (للغسل، والتجفيف)

- توفير في المسحوق ،فيمكن استخدام مسحوق الغسيل الرخيص، ويمكن استخدام مسحوق الاتوماتيك حسب الرغبة.

- تعمل بنظام الدوامات في اتجاهيين للغسيل لتحصل على تنظيف عميق ومثالي للغسيل.

- طرد مركزي ومدخل هواء لتجفيف أسرع.

- خاصية النقع، تهتم ربة المنزل في كثير من الأحيان بنقع قطع الملابس في مساحيق للحصول على تنظيف عميق ومثالي، وهو ما تفعله تلك الغسالة.

- مؤقت للتجفيف، يتيح بإمكانية التحكم في وقت التجفيف والذي يصل إلى 5 دقائق.

- مزودة بمروحة مضادة للبكتيريا.

- الهيكل الخارجي مضاد للصدمات.

- قاعدتها تم تقفيلها من الأسفل بشكل ممتاز ومغلق تمامًا لمنع دخول القوارض، أو الحشرات.

- الوبريات من الأشياء المزعجة التي تلتصق بالغسيل، لذا فغسالة تورنيدو الهاف اتوماتيك مزودة بفلتر لجمع الوبر.

- مزودة بمفتاح توجيه المياه والتحكم في مياه الشطف .

عيوب غسالة تورنيدو هاف اتوماتيك :-

- استهلاك عالي للمياه

غسالة ملابس سعة 8 كيلو من ال جي

لا يختلف الكثير على المميزات الكثيرة والمريحة لربة المنزل التي تمتلكها غسالات "LG"، ولكن عليك أن تتعرف اولاً علي تفاصيلها من مميزات وعيوب حتى تتأكد إنها مناسبة لاستخدامك أو لا .

المواصفات العامة ومميزات الغسالة :-

- باب الغسيل ذات أبعاد كبيرة يسهل دخول وخروج الغسيل، والبطاطين والمفروشات.

- مزودة بتكنولوجيا الحركات الست ، مما يجعل الغسيل نظيفًا تمامًا ويتخلص من أصعب البقع.

- صوت هادئ ونظام ضد الاهتزاز.

- إمكانية إضافة قطع الملابس حتي أثناء دورة الغسيل، وهي ميزة تحتاجها أغلب سيدات البيوت.

- إمكانية كشف اعطال الغسالة عن طريق هاتفك المحمول، وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بـLG

- يتميز الموتور بجودة عالية في التصنيع، ويُطلق عليه موتور العمر الطويل.

- تقنية دعك الغسيل المتواجدة بالغسالة تضمن لك ذوبان كامل للمسحوق وغسيل ذات نظافة على جودة عالية

- تتمتع بخاصية ايكو هايبرد التي توفر كميات كبيرة من الماء .

عيوب غسالة ال جي 8 كيلو

- حجمها كبير نسبيًا وايضًا أبعادها، لذلك فهي غير مناسبة للأماكن الضيقة ،وتحتاج للأماكن الواسعة أو المتوسطة .

- تستهلك كمية كبيرة من المسحوق كما أن استهلاكها للكهرباء والمياه عالي بعض الشيء