6 نصائح تساعدك للتعرف على المنتجات المقلدة والأصلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتزايد عدد المنتجات المزيفة والمقلدة كل يوم، من الهواتف الذكية غير الأصلية ذات الشاشات رديئة الجودة إلى الحقائب المقلدّة المصنوعة من جلود غير أصلية، لدرجة يصعب علينا تمييز تلك المنتجات المقلّدة، وقد لا تلاحظ أي اختلاف في كثير من الأحيان.

لكن يوجد اختلافات بكل تأكيد، لكنك تحتاج إلى إلقاء نظرة أكثر تدقيقاً لاكتشاف تلك الاختلافات الطفيفة.

نقدم لكم بعض النصائح البسيطة التي تساعدكم في التعرف على المنتجات المزيفة، وذلك وفقاً لموقع "برايت سايد".

1. تحقق كيف يبدو الشعار "اللوجو" على الجهاز

الأجهزة المقلّدة ليست رديئة الجودة فحسب، بل خطيرة أيضاً لأنها لا تخضع لاختبارات أو تجارب أداء مناسبة. لكن إذا كنت في موقف لا تعرف فيه إن كان الجهاز أمامك أصلياً أم مزيفاً، إليك بعض النصائح:

سيكون الشعار مطبوع بشكل خاطئ أو غير مكتمل. يمكنك التحقق من الشعار الأصلي للهاتف ومقارنته بالجهاز الذي تريد الحصول عليه. ولا تتعجل، لا سيما إن كان باهظ الثمن.

يبدو خفيفاً أكثر من اللازم.

لونه يميل إلى الإصفرار بدلاً من الأبيض.

يبدو البلاستيك ملحوماً أو رديء الصناعة.

2. تحقق من خيوط الملابس والأحذية

ستختلف جودة المواد الأصلية وباهظة الثمن أيضاً. ستكون خيوط الحياكة في المنتجات الأصلية أقوى وأنظف، على عكس الملابس المقلّدة. غالباً ما تكون نسبة الخيوط في الملابس والأحذية الأصلية أكثر كثافة في كل سنتيمتر مربع. ولن تكون الخطوط مستقيمة أيضاً، لأنها تميل إلى استخدام مواد أقل لخفض التكلفة.

3. تحقق من ملصقات الملابس

تحقق دائماً من الملصقات، فهي تخبرنا بالكثير عن العلامة التجارية وتسمح لك بمعرفة إن كانت أصلية أم لا.

عادة ما يستخدمون في المنتجات المزيفة معدات تصنيع أقل جودة، لذا قد تجد حياكة الملصقات بالملابس رديئة الجودة.

انتبه للتفاصيل. سيكون ملصق المقاس مختلف اللون وأقل جودة مقارنة بالملابس الأصلية، وقد تجد المسافات بين الحروف مختلفة كذلك.

في كثير من الأوقات، يوجد رقم تسلسلي على ملصق المقاس للعلامات التجارية الفاخرة.

4. تحقق من تغليف العطور ومستحضرات التجميل

لا يجب الاستهانة بخطورة مستحضرات التجميل المزيفة! وهذا لأننا نستخدم تلك المنتجات على أجسادنا، لذا ينبغي التأكد من اختبار جودة وسلامة جميع تلك المنتجات. لذا، إليكم بعض النصائح التي يمكنها مساعدتكم في تجنب شراء المنتجات غير الأصلية:

عادة ما يكون التغليف بمادة السلوفان شديد الإحكام حول العبوة.

غالباً ما تكون العبوات البلاستيكية أو المعدنية للمنتجات المزيفة أقل جودة.

يجب أن يكون اسم درجة اللون مطبوعاً على الجزء السفلي من العبوة.

ينبغي أن يكون حجم عبوة المنتج مناسباً للصندوق الخارجي بشكل مثالي.

5. تحقق من الأزرار

إذا أردت شراء سترةً أو معطفاً أو ما شابه، القِ نظرة على الأزرار بالداخل والخارج. العلامات التجارية الأصلية الجيدة تستخدم بلاستيك عالي الجودة وتنقش اسم العلامة التجارية على الأزرار. بينما يستخدم المحتالون بلاستيك خفيف ورخيص، ولا ينقشون عليه أي شيء في كثير من الأحيان. ينبغي أيضاً التحقق من أن حياكة الأزرار محكمة وأنها ليست مثبتة بشكل ضعيف.

6. تحقق من جودة الشاشة عند شراء الهواتف الذكية

في بعض الأحيان تكون المنتجات المزيفة متقنة للغاية ويصعب تمييزها عن الهواتف الأصلية. لكن سيظل بإمكانك تمييزها عن طريق فعل ما يلي:

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، قد لا تكون الشاشة ساطعة مثلما ستكون عند اختبار الهاتف الأصلي.

الأرقام في تطبيق التقويم قد تكون بنمط خط مختلف.

لا ينبغي أن تكون الشاشات خشنة أو محببة. هذا ما يحدث عند استخدام شاشات منخفضة الجودة والوضوح.

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