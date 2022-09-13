«الإفتاء»: عدد المشاركين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج وصل لـ1300

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار أطلقت برنامجا لإعداد المقبلين على الزواج بهدف التوعية والحث على حياة زوجية سعيدة تتضمن مشاركة بين الرجل والمرأة، وتتسم بمزيد من العناية بالأجيال المقبلة التي لها حقوق شرعية علينا جميعا من أجل تحقيق السعادة للمجتمع.

إطلاق الدورة الـ16 لتأهيل المقبلين على الزواج

أوضح «عمران» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن دار الإفتاء أطلقت الدورة رقم 16 ضمن دورات تأهيل المقبلين على الزواج، لافتا إلى أن التوعية بالأمور الزوجية مهمة والمعرفة بها تحقق السعادة التي دعى إليها القرآن والسنة، مع تدريب الشباب على التعامل مع المشكلات اليومية بشكل سليم.

زيادة في أعداد المقبلين

وأشار الدكتور خالد عمران إلى أن المردود من الدورات التدريبية رائع وحقق النتائج المخطط لها وأدى لزيادة عدد المقبلين على الدورات، إذ وصل حجز الدورة المقبلة إلى 1300 مشترك بعدما كانت الدورة الأولى تتضمن 20 مشاركا، وذلك نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها الدورات السابقة في المجتمع.

مشاركة خبراء العلوم الإنسانية والشرعية

وأكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دار الإفتاء تقدم خلال الدورات التدريبية المعلومات الشرعية والإنسانية والاجتماعية من خلال نخبة من العلماء المتخصصين، موضحا أنها تتيح كل وسائل التواصل على منصات التواصل الاجتماعي أو الحضور الشخصي لمقر الدار من أجل الالتحاق بالدورات في أقرب فرصة ممكنة.