الامارات | أطباء يجيبون.. ماهي علاقة مرض السكري بالنوبات القلبية الصامتة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أعقاب الوفيات المتزايدة والناجمة عن النوبات القلبية المفاجئة، طالب خبراء إلى زيادة الوعي حول صحة القلب، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكري، هذا لأنهم قد يكونون عرضة للنوبات القلبية الصامتة، بحسب قولهم.

ومرض السكري كما هو معروف حالة تسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل كافٍ لتنظيم الجلوكوز، ويترافق المرض بعلامات مثل "زيادة العطش والتبول، وزيادة الجوع، وتغيرات غير متوقعة في الوزن، وتقرحات مستمرة، وخدر أو وخز في اليدين أو القدمين، والتعب، وحتى الرؤية الضبابية". كما يوضح الدكتور نيرانجان ناياك ، استشاري علم الأمراض في "أبولو".

أما النوبات القلبية الصامتة فهي نوبات تحدث بدون أي أعراض أو مصحوبة بأعراض غير معروفة. إذ قد لا يعرف الشخص أنه أصيب بنوبة قلبية حتى يتم تشخيصه بعد أسابيع أو أشهر، وتذكر جمعية القلب الأمريكية (AHA) .

ما هي العلاقة بمرض السكري؟

يشرح الدكتور روشيت شاه، أخصائي أمراض القلب التداخلي في مستشفى ماسينا في مومباي، إن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 50 إلى 60 % من مرضى السكري يصابون بأمراض القلب، مضيفًا أن مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم من المرجح أن يصابوا بأمراض القلب.

ويضيف أن المرض يتسبب" بانسداد بطيء في تدفق الدم في الشرايين التاجية وشرايين الدماغ والكليتين. وهذا التسلسل الناتج عن مرض السكري يتسبب في إعاقة تدفق الدم إلى أوعية الجسم بالكامل ويسمى "أمراض القلب والأوعية الدموية لتصلب الشرايين".

وأوضح الدكتور أميت بوشان شارما ، مدير ووحدة طب القلب التداخلي في مستشفيات جورجرام " أنه بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب". وأضاف في حديث لموقع "انديان اكسبرس" أن "ارتفاع ضغط الدم يزيد من قوة الدم عبر الشرايين ويمكن أن يلحق الضرر بجدران الشرايين" ، مشيرًا إلى أن الوقت المعتاد للظهور (الأعراض غير النمطية للنوبة القلبية) عادة ما يكون ما لا يقل عن خمس إلى 10 سنوات بعد تشخيص الإصابة. ووفقا لطبيب آخر فإن مرضى السكري “يعانون من موت بطيء للنهايات العصبية التي تسبب الألم. نتيجة لذلك ، قد لا تظهر على مرضى السكر الذين يصابون بنوبات قلبية أعراض نموذجية لألم الصدر. وبدلاً من ذلك، قد تظهر عليهم أعراض التعب، وضيق التنفس، والشعور بالخمول، والتعرق، والدوار، وفقدان الوعي، وآلام الظهر، وما إلى ذلك من هذه الأعراض غير النمطية للنوبة القلبية. "

ووفقًا لأبحاث جمعية القلب الأمريكية، فإن النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية صامتة، لكن بحثًا من عام 2021 أشار إلى أن عدد حوادث النوبة القلبية الصامتة "أعلى بين الذكور منه بين الإناث".

وطلبت الدراسة من الأطباء الذين يعانون من مرضى السكري أن ينتبهوا لاحتمال الإصابة بنقص التروية الصامت، ولأن مثل هذه النوبات تمر دون أن يلاحظها أحد، فغالبًا ما لا يتم علاجها أيضًا.

"لذا فإن معظم مرضى السكري يتأخرون في القدوم للطبيب. ونتيجة لذلك ، تصبح قضاياهم أكثر تعقيدًا".