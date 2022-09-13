كيف تحمي طفلك من الإصابة بتقوس الساقين؟.. طبيبان يجيبان

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور أحمد الحسين توفيق، استشاري جراحة العظام، إن تقوس الساقين عند الأطفال أو ما يسمي بـ «لين العظام»، ينتج عن نقص فيتامين د عند الطفل، ما يؤدي إلى نقص في الكالسيوم، ومن ثم يؤثر على العظام، وقد يسبب للطفل مرض الكساح ومن أعراضه تقوس الساقين.

طرق الوقاية من تقوس الساقين

وأوضح استشاري جراحة العظام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تقوس العظام يحتاج إلى تعرض الطفل إلى أشعة الشمس لمدة ثلث ساعة علي الأقل بشكل يومي، وتناوله اللبن ومنتجاته والأطعمة التي تحتوي علي الكالسيوم وفيتامين د، واستخدام نقط فيتامين د من خلال إعطاء الطفل 5 نقاط عن طريق الفم حتي عمر الـ3 سنوات.

وأضاف «الحسين»، أن الطفل أقل من 3 سنوت يمكن أن يعالج من تقوس الساقين ولا يحتاج إلى تدخل طبي، ويمكن أن يختفي التقوس عند وصوله عمر الثلاث سنوات ولكن يجب متابعه الأم للطفل.

وتابع، أن الطفل من بعد عمر الـ3 سنوات يمكن أن يخضع إلى تدخل جراحي وإجراء عملية، لمعالجة هذا التقوس في حالة نمو العظام بشكل غير طبيعي، فيتم إجراء عملية لتصحيح العظام ومساعدتها علي الالتئام.

الأطعمة التي تقوي عظام الطفل

ومن جانبه كشف الدكتور شهاب الدين غريب، أخصائي العظام، أن تقوس العظام ناتج عن سوء التغذية للطفل، ومشي الطفل مبكراً قبل أن يتم السنة وعدم تعرض الطفل لأشعة الشمس.

وأوضح «شهاب الدين»، أن الأم يجب أن تحرص على تقديم أطعمة لطفلها تحتوي علي الكالسيوم والبروتينات كالأسماك والبيض، لتقوية عظام الطفل وبناءه بشكل صحيح.

وأكد أخصائي العظام، أنه لوقاية الطفل من الإصابة بتقوس الساقين على الأم أن تمنعه أو تقلل المشي قبل أن يكمل سنته الأولى وأن تهتم بتغذية الطفل جيداً.