علامات تدل على التدليل الزائد للطفل.. الأسباب وخطوات التربية الإيجابية

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحاول الأهل، بتربية الأبناء بطريقة سليمة وسوية إلا أنه أحيانا يصل الأمر إلى التدليل، ما يؤثر بالسلب عليهم في حياتهم وسط المحيطين بهم.

وشرحت هايدي المصري، مدربة تربوية وخبيرة نفسية، أن تحول الحب إلى دلع خطأ كبير، فالتربية السليمة يكون أساسها الحب غير المشروط ويحتاج لـ«حزم ولين»: «الدلع مطلوب أحيانا لكن المشكلة هنا لو أن ده نمط التربية».

وتقدم «المصري»، أسباب تجعل الأهل يفرطون في دلع الأبناء وعلامات تدل على التدليل وخطوات للتربية السليمة فيما يلي.

أسباب تجعل الأهل يفرطون في الدلع

‏- أحيانا يعتقد الأهل أن هذه هي الطريقة للتعبير عن الحب.

‏- يحاول بعض الأهالي تعويض نقص ما لم يمر به الوالدان من أسرهم.

‏- مفاهيم خاطئة مثل هو الطفل الوحيد أو هو البكري أو لايزال صغير.

علامات تدل علي الدلع

- حماية الأهل المفرطة.

‏- كثرة القواعد المبالغ فيها وأغلبها لها علاقة بالحماية الزائدة.

‏- عمل أمور للطفل بالنيابة عنه، وهو باستطاعته عملها.

‏- عدم استخدام نمط تربوي واضح.

‏- أغلب الوقت الاستجابة لرغبات وطلبات الطفل خاصة تحت الضغط.

الأثار السلبية لفرط الأهل في تدليل الطفل

‏- طفل اعتمادي.

‏- الأنانيه واللامبالاه.

‏- طفل عدواني أو جبان.

‏- التردد في اتخاذ قرارات حتى إذا كانت بسيطة.

‏- عدم القدرة على مواجهة المشاكل.

خطوات التربية الإيجابية

- تعليم الطفل أن ينتظر لتحقيق طلبه ويمكن تأجيل بعض الطلبات.

- إعطاء الطفل بديل عند رفضك لطلب.

- لا تنفذ طلب الابن من أجل الزن عليك.

- لا تتدخل في كل كبيرة وصغيرة له.

- تعليم الطفل طرق تساعده لحل مشاكله بدون تدخلك.

- تشجيع الطفل على الاستقلالية.

- عدم القيام بأعمال يستطيع هو عملها.

- يجب تعليم الطفل العطاء.

- اتباع نمط تربية متوازنة.

- لا تبالغ في حماية الطفل بشكل مفرط.