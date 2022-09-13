أعشاب في منزلك تغنيك عن الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

غالبًا لا يخلو منزل من الأعشاب التي تدخل في طهي العديد من الأطعمة، وأيضا يمكن استعمالها كطب بديل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

عشبة اللافندر

يمكن أن يساعد مستخلص الزيت من عشبة اللافندر على تخفيف الألم بشكل طبيعي كما يستخدم الناس زيت اللافندر لتسكين الألم والمساعدة على النوم وتخفيف القلق، وذلك من خلال وضعه على المكان ودهنه برفق.

النعناع

تشير بعض الأبحاث إلى أن نبات النعناع له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتخفيف الآلام، نظرًا لما يوجد في المركبات النشطة مثل الكارفكرول والمنثول والليمونين.

الزنجبيل

وجدت دراسة أن تناول 2 جرام من الزنجبيل يوميًا يقلل بشكل متواضع من آلام العضلات الناتجة عن تمارين المقاومة والجري عندما يتناوله الأشخاص لمدة 5 أيام على الأقل، كما يقترح الباحثون أيضًا أن الزنجبيل قد يسرع من الانتعاش ويقلل من الالتهابات المرتبطة بالتمارين الرياضية.

الكركم

وجد أن مستخلص الكركم فعال مثل الإيبوبروفين في علاج التهاب مفاصل الركبة عندما يتناولها الشخص لمدة 4 أسابيع، حيث يعتبر الكركم أيضًا علاجًا عشبيًا شائعًا لتقليل الالتهاب، لذا احرص على إضافته فى الأطعمة والعصائر.

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