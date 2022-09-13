دولة أوروبية تسعى لتغريم أي شخص درجة حرارة منزله تزيد عن 19 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تستمر أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا خلال فصل الشتاء حتى 2025، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي يركز فيه الساسة الأوروبيون على سبل مواجهة النقص خلال الشتاء المقبل،

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقف الإمدادات الروسية أو تقليصها بشدة سيؤدي إلى استنفاد احتياطيات الغاز الطبيعي في أوروبا بسرعة، عندما تنخفض درجات الحرارة خلال الشهور المقبلة، وهو ما يجعل الاستعداد لمواسم التدفئة في الأعوام التالية أشد صعوبة.

كشفت الحكومة الفيدرالية لسويسرا أنها تفكر في تغريم أي شخص يعمل على تدفئة منازله فوق 19 درجة مئوية من أجل الحفاظ على إمدادات الغاز الشتاء المقبل.

مع احتدام الحرب في أوكرانيا، قيدت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا، قائلة إنها لن تعود إلى العمل كالمعتاد حتى يرفع "الغرب" العقوبات.

وقبل حلول فصل الشتاء، ناقشت سويسرا فرض غرامات على المواطنين الذين يزيدون من تدفئة المنازل فوق 19 درجة مئوية، وفق ما أورد موقع "ladbible".

وأعلنت سويسرا أنها قد تتخذ إجراءات صارمة لمحاولة ضمان وجود ما يكفي من الغاز لتجاوز فصل الشتاء، حيث ستشمل التدابير المنازل بحث لا يتم تدفئتها إلى ما يزيد عن 19 درجة مئوية وحد أقصى 60 درجة مئوية للمياه، ويمكن أيضًا حظر السخانات المشعة وترك حمامات السباحة والساونا باردة، وأي شخص يخالف القواعد يمكن أن يتعرض للغرامة.

في سويسرا، يبلغ المعدل اليومي للغرامات من 27 إلى 2600 جنيه إسترليني كحد أقصى.

في المؤتمر الإعلامي للمجلس الاتحادي، صرح نائب وزير الاقتصاد، جاي بارملين: "لسنا دولة بوليسية، الشرطة لا تذهب إلى الجميع، ولكن يمكن أن تكون هناك عمليات تفتيش مفاجئة"، ويعود الأمر أيضًا إلى الجيران والزائرين للإبلاغ عن الأشخاص الذين تجاوزوا درجة الحرارة المسموح بها.

وأوضح مدير الشرطة فريدي فاسلر أنه إذا تم "تلقي تقرير مماثل، فيجب على الشرطة التصرف"، ومع ذلك، أشار إلى أنه "لا تزال هناك بعض الأسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى توضيح".

وقال: "هذا يثير التساؤل عما إذا كانت الغرامات البسيطة هي الطريق الصحيح، بدلاً من الإجراءات الجنائية المعقدة، كما كان الحال في أزمة كورونا، سيتعين علينا بالتأكيد مناقشة ذلك".

وأضاف: "لا يوجد حاليًا نقص في الكهرباء أو الغاز الطبيعي في سويسرا، لذلك لا توجد قيود أو حظر على استخدام الطاقة، ويجري حاليًا إعداد المفاهيم لاحتمال حدوث هذه القيود أو قد يصبح الحظر ضروريًا في حالة الندرة الشديدة (الغاز الطبيعي أو الكهرباء)".

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