تحميك من أمراض خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن فوائد البابايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد البابايا من الفواكه المميزة، التي لا يعرفها كثيرون، ومع انتشارها في الفترة الأخيرة، نستعرض سعرها وفوائدها في هذا التقرير.

ما هي البابايا

هي فاكهة لها طعم حلو وملمس ناعم، وبها بذور صالحة للأكل أيضًا، على الرغم من أنها أكثر مرارة من الفاكهة نفسها.

البابايا فاكهة تظهر في أمريكا الوسطى، وتنمو بشكل أفضل في المناطق الاستوائية حيث تهطل الأمطار بغزارة، وفقا لموقع webmed

أكثر الأماكن إنتاجًا للبابايا

وتعد هاواي والفلبين والهند وأستراليا والمناطق الاستوائية في إفريقيا أكثر المناطق إنتاجًا للبابايا، ولا تزال عمليات زراعة البابايا الأصغر موجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية.

- سعر غير متوقع

ويصل سعر كيلو البابايا 400 جنيه، بحسب عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة.

ويرجع سبب غلو سعرها إلى أنها فاكهة مستوردة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية.

- فوائد البابايا

تحمي من أمراض القلب

تحتوي البابايا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين e، وتقلل الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتمنع أكسدة الكوليسترول، وعندما يتأكسد يؤدي إلى انسداد الشرايين وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل المحتوى العالي من الألياف في البابايا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تسهل الهضم

تحتوي فاكهة البابايا على اثنين من الإنزيمات، كلاهما يهضم البروتينات، مما يعني أنه يساعد في الهضم وتقليل الالتهاب.

تقوي المناعة

يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة، مما يسمح للجسم بمكافحة الأمراض البكتيرية والفيروسية، وتحتوي البابايا على كمية جيدة من مضادات الأكسدة هذه، مما يجعلها جزءًا من نظام غذائي صحي للمناعة.

وتعتبر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، وهو فيتامين مهم آخر لنظام المناعة الصحي والوظيفي.

تحمي من سرطان البروستاتا

الليكوبين هو صبغة طبيعية توجد في الأطعمة ذات اللون الأحمر أو البرتقالي، وتعتبر الطماطم والبطيخ والبابايا مصادر جيدة للليكوبين، ويعتقد بعض الخبراء أن تناول المزيد من اللايكوبين يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويقلل تناول نظام غذائي غني بالليكوبين مع الشاي الأخضر من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل كبير.

- متى تصبح سامة؟

وعلى الرغم من الفوائد الجيدة لهذه الفاكهة إلا إنها يمكن أن تصبح سامة إذا تناولتها مع عصير الليمون، إذ يتحول الليمون والبابايا معًا إلى مواد سامة ومن ثم يسبب الإصابة بفقر الدم وعدم توازن الهيموجلوبين، مما يشكل خطرًا على الأطفال وكذلك البالغين.

- أشياء يجب مراعاتها أثناء تناول البابايا

تناول ثمرة من البابايا أو 3 شرائح رفيعة تكفي لإعطاء جسمك الكمية المناسبة من التغذية، ولكن الإفراط في تناولها يكون ضارًا.

بالإضافة إلى إن وجود إنزيم الغراء بها الذي يسبب الإصابة بالحساسية والتورم والدوخة والصداع والطفح الجلدي لدى أولئك الذين يعانون من الحساسية.

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