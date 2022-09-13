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طريقة عمل خبز الثوم الشهير زي المحلات.. خطوات سهلة وسريعة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خبز الثوم- صورة تعبيرية

خبز الثوم والبقودنس والزبد والجبنة، واحد من أفضل الأطعمة التي يمكن أكلها كمقبلات، وبدأت بعض المحلات في طرحها، ولكن يمكنك إعدادها بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة مثل المحلات، وفيما يلي طريقة إعداده بحسب الشيف غادة التلي.

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طريقة عمل خبز الثوم

رغيف من خبز الباجيت.

8 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم فرماً ناعماً.

ملعقة صغيرة زعتر مطحون.

جبن موزاريلا مبشور حسب الرغبة.

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طريقة تحضير خبز الثوم

يقطع خبز الباجيت إلى شرائح متساوية الحجم ثم ترص في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة.

توضع الزبدة، البقدونس، الثوم المهروس والزعتر في وعاء متوسط الحجم.

تخلط المكونات جيداً حتى تتداخل ثم يوزع الخليط على وجه الخبز.

ينثر الجبن المبشور على وجه الخبز ثم تدخل الصينية إلى فرن محمي مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية.

تترك الصينية في الفرن حتى يتحمر وجه الخبز، ويقدم ساخنا.

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طريقة عمل خبز الزبدة

خبز فرنساوي مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 فصوص ثوم مفرومة.

¼ كوب جبن موتزاريلا.

¼ كوب بقدونس أو كزبرة مفروم.

½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر مطحون.

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طريقة تحضير خبز الزبدة

تخلط الزبدة مع الثوم والملح والزعتر.

يدهن الخبز بخليط الزبدة ويرص الخبز في الصينية.

يرش البقدونس والجبنة الموتزاريلا.

تدخل الصينية الفرن تحت الشواية إلى أن تذوب الجبنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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