«صحة الأم»: 3 أمراض معدية تنتقل من الحامل للجنين.. أبرزها الالتهاب الكبدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، إنّ هناك 3 أمراض معدية من الممكن أن تنتقل من الأم للجنين، وهي فيروس الالتهاب الكبدي «ب، الإيدز، والبكتيريا المسببة لمرض الزهري»، موضحا أنه هناك إجراءات علمية متقدمة يمكننا تطبيقها وتكون ناجحة بنسبة تقارب 100%.

التدخلات العلاجية في الكشف المبكر تحمي السيدة من مضاعفات هذه الأمراض

وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين قائلا: «التدخلات العلاجية في الكشف المبكر تحمي السيدة من مضاعفات هذه الأمراض، وبناءً عليه يتم تخفيض احتمالات الوفاة الناتجة من هذا المرض»، موضحا أنه بالإضافة إلى فحوص فترة الحمل، لكن نستمر بعد الولادة بـ42 يوما بمتابعة السيدة والمولود لأنها تكون من أكثر المراحل الحساسة لهما، حتى نكتشف أي شكل من أشكال الخطورة والتدخل في الوقت المناسب يجنبنا أي مضاعفات.

وتابع «فتحي»، أنّ الفريق الطبي مؤهل جدا لتوصيل المعلومة والخبر المقلق للسيدات، مشددًا على الخصوصية والسرية ومراعاة أي توتر أو قلق محتمل من السيدة: «نؤهل السيدات إلى التعامل مع الوضع حتى يكن مطمئنات لحمايتهن وحماية مولودهن القادم».

صرف جرعة من فيتامين أ للأم والطفل بعد الولادة

وأضاف مدير المبادرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن المغذيات الدقيقة شقين، الأول يخص الأم بشكل عام في فترة الحمل حيث يتم استهداف الوقاية من الأنيميا، والثاني بعد الولادة يتم صرف جرعة من فيتامين أ وهذا الأمر مهم للأم والطفل.

المبادرة مستمرة خلال 6 أسابيع

وتابع المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين: «المبادرة مستمرة خلال 6 أسابيع، وهناك مبادرات أخرى تهتم بالطفل فور ولادته، مثل المبادرة الرئاسية للكشف عن فقدان وضعف السمع، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية».