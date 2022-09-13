استخدامات ماء الورد للبشرة الجافة.. تونر وماسك ومرطب طويل المفعول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بمجرد أن يأتي فصل الشتاء ستبدأ كل المشاكل الجلدية في الظهور مرة أخرى، وتحتاج بشرتك إلى الاستعداد لعدم تعرضها للجفاف، لهذا السبب تحتاج إلى دمج ماء الورد في نظام العناية بالبشرة اليومي، وذلك لتمنحها عناية وحماية إضافية، وفيما يلي استخدامات ماء الورد للبشرة، من بينها انه يكون تونر ومرطب طويل المفعول.

فوائد واستخدامات ماء الورد للبشرة الجافة

يلعب ترطيب البشرة دورًا مهمًا في الحصول على بشرة منتعشة وصحية، إذا كانت بشرتك جافة، يجب أن تكون أكثر حرصًا مع المنتجات التي تختارها وكيف تعتنين ببشرتك، من خلال روتين العناية بالبشرة المتوازن والتخلص من التوتر خلال فصل الشتاء، وهناك الكثير من استخدامات ماء الورد للبشرة بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في لايف ستايل.

هل ماء الورد جيد للبشرة الجافة؟

يفضل استخدام ماء الورد مع مكونات ترطيب أخرى، لأنه يساعد في الحفاظ على بشرتك رطبة لفترة أطول مع تحسين ملمسها أيضًا، السبب الذي يجعل هذا السائل المعطر يناسب البشرة الجافة هو مدى فعاليته في تنقية المسام دون تجفيف بشرتك.

يستخدم ماء الورد عادة كمادة مضافة في علاجات العناية بالبشرة، يمكن استخدامه بمفرده كتونر أو بالاشتراك مع مكونات ترطيب أخرى للبشرة الجافة.