تشعر بهذا الإحساس في صدرك؟.. احذر هذه الأعراض واستشر الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 مشكلة معينة في قلبهم.

ويوجد فيتامين ب 12 في العديد من الأطعمة ذات المنتجات الحيوانية بما في ذلك اللحوم والجبن والبيض.

ويمكن أن يكون نقص فيتامين ب 12 حالة خطيرة، خاصة إذا تطور إلى فقر الدم، مما يعني أنه ليس لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، لعلاج النقص في أسرع وقت ممكن، هناك بعض الأعراض التي يجب أن تكون حذرًا منها، وفقا لموقع express البريطاني.

يعمل فيتامين ب 12 على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، يعني عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم هذه أن أنسجتك وأعضائك لا يمكنها الحصول على ما يكفي من الأكسجين، وفي النهاية، لا يستطيع جسمك العمل بشكل صحيح.

وفقًا للهيئة الصحية، جون هوبكنز ميديسن، بالولايات المتحدة، فإن معدل ضربات القلب السريع هو علامة على فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12.

وتحث الهيئة الصحية الناس على استشارة الطبيب فورا لإجراء التشخيص المناسب والتعرف على الحالة.

وتوضح: "هذا النوع من فقر الدم عادة ما يتم العثور عليه أثناء الفحص الطبي من خلال فحص الدم الروتيني، سيأخذ الطبيب تاريخك الطبي ويعطيك فحصًا جسديًا، وقد يطلب اختبارات دم إضافية".

ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى لفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 ما يلي:

عضلات ضعيفة

الشعور بالخدر أو الوخز في اليدين والقدمين

صعوبة في المشي

غثيان

قلة الشهية

فقدان الوزن

قلة الطاقة أو التعب بسهولة

إسهال

لسان ناعم ورقيق.

وغالبًا ما يتم التخلص من المشكلة بمجرد زيادة تناول الفيتامين في نظامك الغذائي.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 ما يلي:

لحمة

سمك

لبن

جبن

بيض

بعض حبوب الإفطار المدعمة

ومع ذلك، إذا كانت الحالة أكثر شدة أو كان جسمك غير قادر على امتصاص فيتامين ب 12 بشكل صحيح، فستكون هناك حاجة إلى مكملات أو حقن بتوصية طبيب.

يحتاج معظم البالغين إلى حوالي 1.5 ميكروجرام يوميًا من فيتامين ب 12، ويمكنك تناول ما يصل إلى 2 ميكروجرام يوميًا في شكل مكمل، لذلك من الضروري تحديد النقص بأسرع ما يمكن.

ومن المهم أن يتم تشخيص وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 في أسرع وقت ممكن، وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، فإن بعض المشاكل التي تسببها الحالة يمكن أن تكون خطيرة إذا تركت دون علاج، فكلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم.

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