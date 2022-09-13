فوائد التمارين الرياضية لصحة قلب الرجال.. تمنع السمنة وتقي من السكري

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تمارين صحة القلب ضرورية للعيش بشكل جيد، حيث تؤدي الحياة الخاملة والعادات الغذائية السيئة إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتقترح جمعية القلب الأمريكية «AHA» أن البقاء نشطًا والإقلاع عن العادات غير الصحية مثل التدخين هي عوامل إضافية للحفاظ على قلبك في أفضل حالاته.

وإذا كنت تعاني من مرض في القلب، فيجب عليك تجنب بعض التمارين فيما يلي بعض التمارين الآمنة للحفاظ على صحة قلبك وشبابك للرجال بحسب ما نشرت «GQ» وهي مجلة متخصصة في شؤون الرجال.

فوائد التمرين لصحة القلب

ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل من مخاطر العديد من الحالات الصحية الأخرى أو تعكسها، فيما يلي قائمة بفوائد ممارسة الرياضة بانتظام لقلبك:

تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تساعد في خفض ضغط الدم.

تعزز فقدان الوزن وتمنع السمنة.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تزيد من حساسية الأنسولين.

تساعد في تقليل الكوليسترول الضار «LDL» وزيادة الكوليسترول الجيد «HDL».

تقلل الالتهاب في الجسم.

تقلل من معدل ضربات القلب أثناء الراحة وخطر زيادة سماكة عضلات القلب «تضخم القلب».

تحسن وظيفة جدار الأوعية الدموية والقدرة على توفير الأكسجين للعضلات.

تزيد من تحمل التمرين.

تحسن نوعية حياة المصابين بأمراض القلب.

كم مرة يجب ممارسة الرياضة؟

توصي جمعية القلب الأمريكية بـ150 ساعة من الشدة المعتدلة و75 دقيقة من التمارين القوية.

هذا يعني أنه يمكنك إما أداء 30 دقيقة من تمارين الكارديو لحرق الدهون لمدة خمسة أيام أو 50 دقيقة لمدة ثلاثة أيام و35-40 دقيقة من تمارين القوة أو تمارين الإطالة.

ابدأ بـ3 أيام من تمارين الكارديو ويوم واحد من تمارين القوة / اليوجا، قم بزيادة معدل التمرين إلى 4-5 أيام من تمارين الكارديو و2-3 أيام من تمارين الأثقال كلما تقدمت.