أستاذ تغذية يحذر من تناول نوع بيتزا: «متاكلهاش من برة بتضر الكبد وبتعمل تلوث»

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الجميع تقريبا، لمذاقها المتنوع والشهي، وشتريها الكثير من الأشخاص من المطاعم بدلا من عملها بالمنزل إلا أن هناك أضرار فيمكن أن تسبب مشاكل صحية في بعض الحالات.

وقال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم تغذية، في تصريح خاص لـ«هن»، إن البيتزا من الأكلات التي تعمل على زيادة الوزن حيث إنها تحتوي على دهون كثيرة بسبب العجينة والمكونات والحجم الكبير منها يصل تقريبا لـ1500 سعر حراري أي إذا كان الشخص يريد فقدان الوزن فعليه الابتعاد عنها.

تحذيرات من تناول البيتزا في هذه الحالات

حذر أستاذ علوم الأغذية، من تناول البيتزا في بعض الحالات، على سبيل المثال عدم شرائها من أماكن غير موثوق بها، وخاصة التي تكون أسعارها منخفضة لأن ذلك يعني أنهم يستعملون مكونات سيئة: «في ناس بتجيب أنواع جبن مش حلوة زي الجبنة الرومي مش بيحطوها هي نفسها لا عوريات الجبنة اللي بيكون فيها تكسينات سامة وأحيانا عفن».

وأضاف «الحوفي»، أن تناول بيتزا تحتوي على الجبن السيء أي بها التكسينات السامة التي تتحمل الحرارة فبالتالي تسبب مشاكل صحية للإنسان على المدى الطويل: «بتتجمع في الكبد فبتضره بعد فترة كبيرة».

ومن مشاكل البيتزا أيضا عدم تسوية العجينة بشكل صحيح وخاصة السميكة أحيانا يمكن أن تجد أجزاء بها نيئة وفق وصف «الحوفي»: «لو العجينة نية بيبقى خطر جدا عشان الميكروبات بتكون لسة موجودة ويحصل بقى تلوث ميكروبي وممكن تسمم وأحيانا مبيظهرش الأعراض في ساعتها لكن مع الوقت السم ده ببتجمع في الكبد ويحصل مشاكل».

أفضل أنواع البيتزا

وأشار أستاذ علوم الأغذية، إلى أن يفضل تناول البيتزا الإيطالي أي التي تكون رقيقة بدلا من السميكة لضمان التسوية جيدا وتجنب المشاكل الصحية: «الأفضل تجبها غالية وتكون ضامن المكونات كويس جدا عشان تتجنب المخاطر أو تعملوها في البيت»,