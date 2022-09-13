نوع شعرك يحدد الشامبو المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أكدت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان على أهمية استعمال الشامبو المناسب للشعر؛ محذرة من أن استعمال شامبو لا يفي باحتياجات ومتطلبات كل شعر على حدة قد يتسبب في فقدانه للمعانه وبريقه، علاوة على جفاف فروة الرأس.

وأضافت الرابطة أن لكل شعر شامبو يناسبه، موضحة أن الشعر الرقيق يحتاج إلى شامبو يحتوي على مواد عناية خفيفة مثل خلاصة الخيزران؛ حيث تعمل هذه المادة على تقوية الشعر من دون إثقال كاهله.

ويحتاج الشعر الجاف إلى شامبو غني بالمواد المرطبة مثل البانثينول والمواد المقوية والمغذية كالكيراتين وفيتامين B5، بينما يحتاج الشعر الدهني إلى شامبو يحتوي على خلاصة نبات القراص، التي تساعد على التخلص من الدهون.

أما الشعر الأجعد، الذي يستعصي على التمشيط، فيمكن ترويضه باستعمال شامبو يحتوي على بروتين الحليب أو بروتين القمح.

وشددت الرابطة على ضرورة شطف الشعر جيدا لمدة لا تقل عن 30 ثانية للتخلص من أية بقايا للشامبو يمكن أن تتسبب في إجهاد الشعر.

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