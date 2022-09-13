أحدث المعالم السياحية في فيينا.. معالم طبية وسياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قد لا تحتاج فيينا إلى توفير المزيد من مناطق الجذب السياحي، في ظل ما تحويه من المقاهي وقصور ومتاحف ذات شهرة عالمية، ولكنها بصدد الحصول على المزيد على أي حال.

وتعد من بين أحدث مناطق الجذب التي أعلن عنها مسؤولو السياحة في فيينا مؤخرا، معرض يعيد زائريه إلى العام الذي توفي فيه الموسيقار العبقري الراحل، فولفجانج أماديوس موتسارت، ومعالم طبية وسياسية تم تجديدها مؤخرا.

وقد ابتكرت متاجر "شتيفل" في فيينا تجربة وسائط متعددة مخصصة لموتسارت، حيث يتم إعادة الزوار إلى فيينا في عام 1791، وهو العام الذي توفي فيه الموسيقار العالمي.

وفي مكان آخر ، يمكن للزوار اللعب على آلات موسيقية بصورة تفاعلية، من خلال عزف مقطوعة موتسارت الشهيرة "Eine kleine Nachtmusik" (موسيقى الليل الصغيرة).

وقد تم تصميم معرض الوسائط المتعددة "ميثوز موتسارت" خلال جولة مدتها 60 دقيقة، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في 16 من سبتمبر.

كما يمكن لأي شخص مهتم بتاريخ الطب زيارة "جوزيفينوم" قريبا، حيث تقوم فيينا بتجميع مجموعات جامعة فيينا الطبية. وكان قد تم إغلاق المتحف لفترة حوالي أربعة أعوام للقيام بأعمال تجديد، إلا أنه من المقرر أن يعاد افتتاحه في 29 من سبتمبر الجاري.